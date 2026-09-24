Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SUV hybrid CX-90 – Câu chuyện phía sau biểu tượng mới Japanese Premium của Mazda

| | Thị trường

SUV hybrid CX-90 – Câu chuyện phía sau biểu tượng mới Japanese Premium của Mazda

Hàng nghìn giờ nghiên cứu, thử nghiệm và tinh chỉnh của các kỹ sư Mazda tạo nên sức mạnh lên đến 340 mã lực trên CX-90. Phía sau con số ấy còn là cách thương hiệu Nhật Bản ứng dụng công nghệ hybrid, kỹ nghệ chế tác và triết lý đề cao cảm giác lái vào một mẫu SUV đầu bảng.

Hơn 100 năm theo đuổi niềm vui cầm lái, Mazda không ngừng đưa kỹ nghệ Nhật Bản vào những trải nghiệm ngày càng cao cấp. Mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn CX-90 là dấu mốc trong hành trình ấy, mở ra chương mới của Mazda Japanese Premium và mở rộng định nghĩa về giá trị cao cấp theo cách riêng. Không lựa chọn sự phô trương để định nghĩa đẳng cấp, Mazda theo đuổi sự kết nối thuần khiết giữa người lái và xe. Trên nền tảng kiến trúc thế hệ mới, CX-90 kết hợp công nghệ hybrid, kỹ nghệ chế tác Takumi và tinh thần Jinba Ittai kết nối tự nhiên giữa người lái và xe. Sự kết hợp này hướng tới trải nghiệm sở hữu có chiều sâu dành cho các chủ nhân thành đạt, có gu thẩm mỹ tinh tế và các gia đình đề cao giá trị truyền thống cao cấp.

Bắt đầu từ nền tảng bên dưới chiếc xe

Dáng vẻ bề thế, uy lực của SUV flagship CX-90 không chỉ đến từ kích thước lớn hay những đường nét thiết kế đặc trưng của Mazda. Phía sau tỷ lệ thân xe dài, phần đầu xe nổi bật và khoang cabin lùi về sau là một nền tảng kiến trúc mới, được phát triển theo hướng khác biệt cho mẫu SUV đầu bảng. CX-90 sử dụng cấu trúc Longitudinal với động cơ và hộp số đặt dọc, cùng hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, tạo cảm giác lái tương đương các mẫu xe châu Âu cao cấp. Đây là cấu hình được đánh giá cao trong ngành công nghiệp ô tô nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, phản hồi chính xác và sự kết nối tự nhiên giữa người lái với xe ngay từ những yếu tố nền tảng nhất.

SUV hybrid CX-90 – Câu chuyện phía sau biểu tượng mới Japanese Premium của Mazda- Ảnh 1.

CX-90 trang bị động cơ và hộp số đặt dọc, kết hợp hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau.

Hybrid tiết kiệm nhiên liệu vượt trội

Với CX-90, công nghệ hybrid mang lại giá trị rõ rệt trong nhu cầu sử dụng hàng ngày, từ khả năng vận hành êm ái trong đô thị đến tối ưu nhiên liệu trên những hành trình dài. Ở chế độ EV, xe có thể di chuyển thuần điện, phù hợp khi thường xuyên dừng, chờ hoặc di chuyển ở tốc độ thấp. Khi cần tăng tốc, hệ thống kết hợp động cơ xăng e-SkyActiv 2.5L và mô-tơ điện, cho công suất kết hợp lên đến 323 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,37 lít/100 km. Quá trình chuyển đổi giữa động cơ xăng và mô-tơ điện diễn ra liền mạch, duy trì cảm giác lái tự nhiên. Xe cũng có bộ sạc rời tương thích nguồn điện dân dụng và khả năng tự động tái tạo năng lượng trong quá trình vận hành, mang đến sự linh hoạt trong sử dụng mà không làm thay đổi thói quen di chuyển hàng ngày.

SUV hybrid CX-90 – Câu chuyện phía sau biểu tượng mới Japanese Premium của Mazda- Ảnh 2.

CX-90 có thể vận hành thuần điện EV trong đô thị.

Nghệ thuật chế tác thủ công Nhật Bản

Nếu nền tảng kiến trúc tạo nên phần cơ khí, thì chế tác thủ công Craftsmanship định hình vẻ đẹp và cảm xúc của CX-90. Ngôn ngữ KODO được nâng tầm với các đường nét kéo dài, nắp ca-pô dài và tỷ lệ thân xe uy lực, bề thế nhưng vẫn thanh thoát. Đằng sau đó là kỹ nghệ Takumi, thể hiện qua cách Mazda lựa chọn chất liệu, xử lý bề mặt và tinh chỉnh từng chi tiết để tạo nên sự hài hòa thay vì phô trương. Trong cabin, tinh thần Nhật Bản hiện diện qua từng đường kim mũi chỉ trên da Nappa, gỗ Maple, vải dệt cao cấp và đường khâu Kakenui lấy cảm hứng từ giáp của các chiến binh Samurai cùng nút thắt Musubu. Sự tiết chế trong chất liệu, hình khối và ánh sáng kiến tạo trải nghiệm cao cấp cho người dùng.

SUV hybrid CX-90 – Câu chuyện phía sau biểu tượng mới Japanese Premium của Mazda- Ảnh 3.

Không gian 7 chỗ cỡ lớn cao cấp, mang đậm dấu ấn thủ công Nhật Bản.

Sức mạnh phía sau con số 340 mã lực

340 mã lực tạo nên sức mạnh đầy uy lực cho CX-90, nhưng điều làm nên khác biệt lại nằm ở cảm giác người lái hoàn toàn kiểm soát và làm chủ cỗ máy ấy. Khi một cỗ máy có công suất lớn, việc tạo ra sức mạnh chỉ là một phần của bài toán, quan trọng hơn là cách sức mạnh ấy được truyền tới mặt đường và phản hồi theo từng thao tác. Nền tảng kiến trúc mới cùng hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau giúp CX-90 duy trì sự cân bằng, ổn định và phản hồi chính xác, để người lái luôn cảm nhận được sự chủ động phía sau vô-lăng. Sức mạnh vì thế không trở thành thứ khó kiểm soát, mà được chuyển hóa thành cảm giác lái kết nối tự nhiên giữa người lái và xe. Mazda gọi đó là phong cách lái Jinba Ittai.

SUV hybrid CX-90 – Câu chuyện phía sau biểu tượng mới Japanese Premium của Mazda- Ảnh 4.

CX-90 mang đến cảm giác lái tương đương các mẫu xe châu Âu cao cấp.

SUV flagship CX-90 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá ưu đãi từ 1,899 tỷ đồng, cùng quà tặng 5 đặc quyền cao cấp trong tháng 9. Xe được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km, tại hơn 110 showroom Mazda trên toàn quốc.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có công trình đặc biệt tại 'đảo Robinson' rộng chỉ 1,2km2: vốn gần 5.000 tỷ đồng, rộng 200ha, có tuyến cáp treo nối thẳng đất liền

Việt Nam sắp có công trình đặc biệt tại 'đảo Robinson' rộng chỉ 1,2km2: vốn gần 5.000 tỷ đồng, rộng 200ha, có tuyến cáp treo nối thẳng đất liền Nổi bật

Đắt hơn sầu riêng, Trung Quốc quyết tâm làm giàu với loại trái cây đặc biệt: Nga, Đông Nam Á cực ưa chuộng, Việt Nam cũng đang trồng

Đắt hơn sầu riêng, Trung Quốc quyết tâm làm giàu với loại trái cây đặc biệt: Nga, Đông Nam Á cực ưa chuộng, Việt Nam cũng đang trồng Nổi bật

Người Việt chi gần 160 tỷ đồng mua bánh trung thu trên sàn thương mại điện tử

Người Việt chi gần 160 tỷ đồng mua bánh trung thu trên sàn thương mại điện tử

07:32 , 24/09/2026
Thông báo quan trọng cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy

Thông báo quan trọng cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy

07:24 , 24/09/2026
Một ‘mỏ vàng' dưới biển mang về cho Việt Nam 3,3 tỷ đô, riêng Trung Quốc chiếm 1/3

Một ‘mỏ vàng' dưới biển mang về cho Việt Nam 3,3 tỷ đô, riêng Trung Quốc chiếm 1/3

07:00 , 24/09/2026
Mỹ báo tin vui lớn cho Việt Nam

Mỹ báo tin vui lớn cho Việt Nam

06:38 , 24/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên