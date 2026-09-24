SUV hybrid CX-90 – Câu chuyện phía sau biểu tượng mới Japanese Premium của Mazda

Hơn 100 năm theo đuổi niềm vui cầm lái, Mazda không ngừng đưa kỹ nghệ Nhật Bản vào những trải nghiệm ngày càng cao cấp. Mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn CX-90 là dấu mốc trong hành trình ấy, mở ra chương mới của Mazda Japanese Premium và mở rộng định nghĩa về giá trị cao cấp theo cách riêng. Không lựa chọn sự phô trương để định nghĩa đẳng cấp, Mazda theo đuổi sự kết nối thuần khiết giữa người lái và xe. Trên nền tảng kiến trúc thế hệ mới, CX-90 kết hợp công nghệ hybrid, kỹ nghệ chế tác Takumi và tinh thần Jinba Ittai kết nối tự nhiên giữa người lái và xe. Sự kết hợp này hướng tới trải nghiệm sở hữu có chiều sâu dành cho các chủ nhân thành đạt, có gu thẩm mỹ tinh tế và các gia đình đề cao giá trị truyền thống cao cấp.

Bắt đầu từ nền tảng bên dưới chiếc xe

Dáng vẻ bề thế, uy lực của SUV flagship CX-90 không chỉ đến từ kích thước lớn hay những đường nét thiết kế đặc trưng của Mazda. Phía sau tỷ lệ thân xe dài, phần đầu xe nổi bật và khoang cabin lùi về sau là một nền tảng kiến trúc mới, được phát triển theo hướng khác biệt cho mẫu SUV đầu bảng. CX-90 sử dụng cấu trúc Longitudinal với động cơ và hộp số đặt dọc, cùng hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, tạo cảm giác lái tương đương các mẫu xe châu Âu cao cấp. Đây là cấu hình được đánh giá cao trong ngành công nghiệp ô tô nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, phản hồi chính xác và sự kết nối tự nhiên giữa người lái với xe ngay từ những yếu tố nền tảng nhất.

CX-90 trang bị động cơ và hộp số đặt dọc, kết hợp hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau.

Hybrid tiết kiệm nhiên liệu vượt trội

Với CX-90, công nghệ hybrid mang lại giá trị rõ rệt trong nhu cầu sử dụng hàng ngày, từ khả năng vận hành êm ái trong đô thị đến tối ưu nhiên liệu trên những hành trình dài. Ở chế độ EV, xe có thể di chuyển thuần điện, phù hợp khi thường xuyên dừng, chờ hoặc di chuyển ở tốc độ thấp. Khi cần tăng tốc, hệ thống kết hợp động cơ xăng e-SkyActiv 2.5L và mô-tơ điện, cho công suất kết hợp lên đến 323 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,37 lít/100 km. Quá trình chuyển đổi giữa động cơ xăng và mô-tơ điện diễn ra liền mạch, duy trì cảm giác lái tự nhiên. Xe cũng có bộ sạc rời tương thích nguồn điện dân dụng và khả năng tự động tái tạo năng lượng trong quá trình vận hành, mang đến sự linh hoạt trong sử dụng mà không làm thay đổi thói quen di chuyển hàng ngày.

CX-90 có thể vận hành thuần điện EV trong đô thị.

Nghệ thuật chế tác thủ công Nhật Bản

Nếu nền tảng kiến trúc tạo nên phần cơ khí, thì chế tác thủ công Craftsmanship định hình vẻ đẹp và cảm xúc của CX-90. Ngôn ngữ KODO được nâng tầm với các đường nét kéo dài, nắp ca-pô dài và tỷ lệ thân xe uy lực, bề thế nhưng vẫn thanh thoát. Đằng sau đó là kỹ nghệ Takumi, thể hiện qua cách Mazda lựa chọn chất liệu, xử lý bề mặt và tinh chỉnh từng chi tiết để tạo nên sự hài hòa thay vì phô trương. Trong cabin, tinh thần Nhật Bản hiện diện qua từng đường kim mũi chỉ trên da Nappa, gỗ Maple, vải dệt cao cấp và đường khâu Kakenui lấy cảm hứng từ giáp của các chiến binh Samurai cùng nút thắt Musubu. Sự tiết chế trong chất liệu, hình khối và ánh sáng kiến tạo trải nghiệm cao cấp cho người dùng.

Không gian 7 chỗ cỡ lớn cao cấp, mang đậm dấu ấn thủ công Nhật Bản.

Sức mạnh phía sau con số 340 mã lực

340 mã lực tạo nên sức mạnh đầy uy lực cho CX-90, nhưng điều làm nên khác biệt lại nằm ở cảm giác người lái hoàn toàn kiểm soát và làm chủ cỗ máy ấy. Khi một cỗ máy có công suất lớn, việc tạo ra sức mạnh chỉ là một phần của bài toán, quan trọng hơn là cách sức mạnh ấy được truyền tới mặt đường và phản hồi theo từng thao tác. Nền tảng kiến trúc mới cùng hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau giúp CX-90 duy trì sự cân bằng, ổn định và phản hồi chính xác, để người lái luôn cảm nhận được sự chủ động phía sau vô-lăng. Sức mạnh vì thế không trở thành thứ khó kiểm soát, mà được chuyển hóa thành cảm giác lái kết nối tự nhiên giữa người lái và xe. Mazda gọi đó là phong cách lái Jinba Ittai.

CX-90 mang đến cảm giác lái tương đương các mẫu xe châu Âu cao cấp.

SUV flagship CX-90 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá ưu đãi từ 1,899 tỷ đồng, cùng quà tặng 5 đặc quyền cao cấp trong tháng 9. Xe được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km, tại hơn 110 showroom Mazda trên toàn quốc.