Kỷ lục giữa đêm của Độ Mixi

Giữa đêm 23/9, câu chuyện PUBG tiếp tục nóng trên sóng livestream của Độ Mixi. Theo ghi nhận của chúng tôi, phiên phát sóng có giai đoạn thu hút khoảng 300.000 người cùng theo dõi, có những lúc lập đỉnh lên đến 314.000 người cùng xem livestream. Con số cho thấy sức hút lớn của buổi lên sóng khi tranh cãi về cách xử lý hai tuyển thủ Việt Nam đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm.

Đây là lượng người xem tại cùng một thời điểm, khác với tổng lượt xem được cộng dồn trong suốt phiên phát sóng và những lần xem lại sau đó. Mốc ghi nhận tối 23/9 cũng chưa phải số liệu xác nhận đỉnh cuối cùng của buổi livestream.

Livestream nửa đêm của Độ Mixi.

Trước đó hai ngày, phiên livestream đêm 21/9 của Độ Mixi đã thu hút hơn 160.000 người xem ở thời điểm được Hoa Học Trò ghi nhận. Tờ báo cho biết phiên phát sóng có lúc đứng đầu bảng xếp hạng livestream toàn cầu. Khi ấy, tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026 đã khiến cả Độ Mixi và PewPew lên tiếng.

Ngày 23/9, KRAFTON công bố cấm Himass và TanVuu thi đấu PUBG Esports vĩnh viễn. Thể thao & Văn hóa dẫn thông tin nhà phát hành xác định hai tuyển thủ đã xem livestream đối thủ để lấy thông tin thi đấu, hành vi thường gọi là “đá stream”.

Phía GAM x TE phản đối mức phạt, đề nghị xem xét lại và làm rõ quy trình giải trình. Đơn vị này đặt vấn đề về quy định của giải tại thời điểm xảy ra sự việc.

Trong nhóm cộng đồng, Độ Mixi thông báo xóa PUBG và ngừng những hoạt động liên quan đến trò chơi. Nhắc lại thời gian đồng hành cùng PUBG, nam streamer khép lại bài đăng bằng lời nhắn: “Tạm biệt và không hẹn gặp lại”.

Livestream tâm trạng của PewPew được Độ Mixi chiếu lại thu hút 314 nghìn lượt xem.

Tuyên bố ấy đặt buổi livestream vào một bối cảnh khác. Người xem theo dõi phản ứng của một gương mặt đã gắn bó với cộng đồng PUBG nhiều năm, đúng lúc tương lai thi đấu của hai tuyển thủ Việt Nam trở thành tâm điểm tranh luận. Việc Độ Mixi công khai rời trò chơi cũng cho thấy bất đồng đã tác động đến quan hệ giữa nhà phát hành và những người từng tham gia xây dựng cộng đồng.

Mốc khoảng 300.000 người xem đưa phiên tối 23/9 vào nhóm những buổi phát sóng có lượng khán giả rất lớn được báo chí ghi nhận của MixiGaming. Để hiểu đúng quy mô này, có thể đặt cạnh vlog giới thiệu nhà mới năm 2020, từng thu hút hơn 242.000 người cùng xem, và Mixi Cup tháng 11/2024, vượt 330.000 người xem trực tiếp.

Biểu đồ: Đồng An.

Các mốc thuộc những loại nội dung khác nhau: một vlog đời sống, một giải bóng đá và những buổi bàn về tranh cãi trong cộng đồng game. Chúng phản ánh khả năng thu hút khán giả của Độ Mixi ở nhiều hoạt động. Riêng số liệu hiện có của tối 23/9 chưa đủ để xác nhận một kỷ lục mới vượt mọi phiên trước đó.

Sau tuyên bố chia tay PUBG, điều được chờ đợi tiếp theo là phản hồi của nhà phát hành trước kiến nghị xem xét án phạt. Trong khi đó, buổi livestream của Độ Mixi đã trở thành một điểm tập trung chú ý của cộng đồng trong đêm, đưa câu chuyện từ phạm vi một giải đấu tới hàng trăm nghìn người đang cùng theo dõi.