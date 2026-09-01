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Mỹ, Nga báo tin vui đến Việt Nam

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Một mặt hàng của Việt Nam vừa đón tin vui tại hai cường quốc của thế giới.

Mỹ, Nga báo tin vui cùng lúc đến Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 8/2026, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không cao chỉ đạt 2%. 

Trong tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu gần 90 triệu USD cá ngừ, tăng 2% so với cùng kỳ. Con số này gần như đi ngang so với tháng 7, nhưng bên trong có sự phân hóa khá rõ giữa các thị trường.

Mỹ tiếp tục đứng đầu với 35 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ, dù giảm khoảng 8% so với tháng 7. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu sang Mỹ đạt 248 triệu USD, tăng 8%.

Mức tăng này giúp Mỹ tiếp tục là động lực quan trọng nhất của ngành. Tuy nhiên, những tháng cuối năm sẽ khó đoán hơn khi thuế bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam bắt đầu tác động đến các đơn hàng mới từ cuối tháng 7. Nhà nhập khẩu sẽ phải tính lại giá mua, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu cũng đứng trước sức ép chia sẻ một phần chi phí thuế để giữ khách.

Đây sẽ là phép thử thực sự đối với khả năng giữ đơn hàng của cá ngừ Việt Nam tại Mỹ. Tác động có thể chưa phản ánh đầy đủ trong số liệu tháng 8 do độ trễ giữa thời điểm ký hợp đồng, giao hàng và thông quan.

Trong khi Mỹ vẫn là trụ cột, Nga đang nổi lên như một thị trường có tốc độ tăng đáng chú ý. Sau 8 tháng, xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt 38 triệu USD, tăng 56%. Đây là một trong những mức tăng cao nhất trong nhóm thị trường lớn của Việt Nam. Tuy nhiên trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2025.

Cá ngừ nhiều năm liền là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ ba của ngành thủy sản Việt Nam, chỉ đứng sau tôm và cá tra. Trong giai đoạn 2019-2023, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ tăng từ 719 triệu USD lên 845 triệu USD, tương đương tăng 17%, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3% mỗi năm. Năm 2024, xuất khẩu cá ngừ đạt 989 triệu USD, tăng 17% so với năm 2023. Sang năm 2025, kim ngạch giảm còn 924 triệu USD, thấp hơn 7% so với năm trước.

Hiện nay, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 100 thị trường trên thế giới. Bốn thị trường tiêu thụ lớn nhất gồm Mỹ, EU, Trung Đông và các nước CPTPP, chiếm từ 82-86% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ.

Các loài cá ngừ xuất khẩu chủ yếu gồm cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to và cá ngừ vằn. Theo VASEP, nguồn lợi cá ngừ của Việt Nam tập trung chủ yếu tại vùng biển miền Trung và khu vực trung tâm Biển Đông, với trữ lượng ước trên 600 nghìn tấn. Trong đó, cá ngừ vằn chiếm hơn một nửa tổng nguồn lợi cá nổi. Sản lượng khai thác cá ngừ hằng năm đạt trên 200 nghìn tấn. Riêng cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to có trữ lượng bình quân trên 45 nghìn tấn, sản lượng khai thác từ 17.000-21.000 tấn mỗi năm và tập trung vào mùa vụ từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Cá ngừ vằn được khai thác quanh năm.

Campuchia chuẩn bị đón tin vui chưa từng có trong 16 năm

Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

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