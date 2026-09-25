Đường dây sản xuất viên An Cung giả: Chi phí 105 nghìn, bán gần 3 triệu đồng/hộp

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá , qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có xuất xứ Hàn Quốc và công dụng phòng, chống đột quỵ.

Các viên hoàn An Cung giả được rao bán trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Nhận thấy hoạt động mua bán có dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá tập trung xác minh, làm rõ, từ đó phát hiện đường dây có sự tham gia của nhiều người tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

“Hô biến” viên hoàn trôi nổi thành thuốc An Cung nhập khẩu

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Nhóm người trên tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác... từ Trung Quốc, vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, lực lượng công an xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu là bột mì, hóa chất, chất tạo màu...

Làm rõ vai trò của từng thành viên trong đường dây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home) là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho những người khác trong đường dây.

Cán bộ công an và viện kiểm sát lấy lời khai Nguyễn Thanh Phương Tuyền. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Với phương thức kể trên, thay vì nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh từ Hàn Quốc, Trung Quốc như thông tin thể hiện trên bao bì, đường dây này sử dụng viên hoàn không rõ nguồn gốc đóng vào vỏ hộp chuẩn bị sẵn, sau đó dán tem nhãn thể hiện sản phẩm chính hãng để tạo niềm tin cho khách hàng. Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng.

Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến nhóm người tại Hà Nội, TP.HCM rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp.

Đáng lo ngại hơn, khách hàng tìm mua An Cung phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp và có nhu cầu sử dụng sản phẩm giúp phòng ngừa các nguy cơ về sức khỏe. Trong khi đó, sản phẩm được bán lại làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có sử dụng hóa chất, chất tạo màu và các thành phần khác chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng nhưng khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp.

Đặc biệt, tâm lý tin tưởng vào một sản phẩm được quảng cáo là “thuốc phòng” có thể khiến người bệnh chủ quan, chậm tìm đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các thành viên đường dây trên tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.

Cơ quan công an thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một số kẻ liên quan đến đường dây. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự; bắt tạm giam 8 bị can gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Thể (SN 1991); Bùi Thị Năm (SN 1993); Tạ Duy Hùng (SN 1971); Nguyễn Anh Ngọc (SN 1980); Nguyễn Thị Nhung (SN 1972), cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Hằng (SN 1993) và Trương Thị Hồng Thắm (SN 1984), cùng trú tại TP.HCM.

Riêng Vũ Thị Thúy (SN 1991 trú tại Hà Nội) đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Làm giả gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm nhập ngoại

Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home (Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thanh Phương Tuyền vừa tổ chức sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc.

Các sản phẩm bị làm giả gồm nhiều loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng...

Hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả được tổ chức với quy mô lớn, sử dụng hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại có sẵn tại công ty để phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì thành phẩm rồi tung ra thị trường thông qua các kênh phân phối.

Nguyễn Thanh Phương Tuyền cùng đồng bọn còn tổ chức làm giả số lượng lớn mỹ phẩm giả nhập ngoại. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Các mặt hàng được làm giả hết sức tinh vi, người tiêu dùng khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Đến nay, lực lượng công an thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”, gồm: Ca Hoài Luân (SN 1993, trú xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau); Đặng Văn Nhân (SN 1991, trú phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp); Võ Quỳnh Nga (SN 1982, trú xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Trí Mạnh (SN 1979), Nguyễn Thị Phượng (SN 1986), Dương Thị Đức Hạnh (SN 1975) và Nguyễn Thị Tường Dung (SN 1974), cùng trú tại TP.HCM.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.