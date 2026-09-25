VinFast VF Wild bản 'full' lộ thông số khủng: Mâm to như Land Cruiser, kính lái thêm trang bị giống ADAS

VF Wild bản cao nhất lộ diện?

Chưa đầy 2 tuần sau khi VinFast giới thiệu VF Wild, mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh về mẫu xe được cho là phiên bản cao cấp nhất của dòng bán tải này. Dù các vị trí như logo hay tên xe được dán ngụy trang khá kỹ, không khó để nhận ra đây là VF Wild.

Mẫu xe được cho là VinFast VF Wild bản cao. Ảnh: ST

So với bản tiền thương mại được VinFast mang ra trưng bày tại các showroom, chiếc VF Wild trong ảnh có sự khác biệt ở phần mâm xe. Bộ mâm mới với các nan tạo hình thể thao và cho cảm giác to hơn. Các chi tiết ngoại thất khác gần như tương đồng.

Nội thất gây chú ý với hệ thống ADAS trên kính lái. Ảnh: ST

Điểm nhấn đáng chú ý là hình ảnh bên trong khoang lái. Dù vẫn mang thiết kế quen thuộc, không gian này gây chú ý với một hộp kín đặt ở khu vực trên kính lái, phía sau gương chiếu hậu trung tâm. Thông thường, đây là hộp thiết bị phục vụ cho hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Bên cạnh những hình ảnh thực tế về mẫu xe được cho là VF Wild phiên bản cao nhất, thông tin từ Sailun - đơn vị cung cấp lốp cho VinFast - mới là điều khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, hãng lốp công bố cung cấp cho VF Wild 2 tùy chọn cỡ lốp, gồm 255/70R18 và 265/70R20. Thông tin này đồng nghĩa VF Wild sẽ có thêm phiên bản dùng cỡ mâm lên đến 20 inch.

Trên thị trường bán tải, hầu hết sản phẩm đều dùng cỡ mâm dao động từ 16 inch đến 18 inch, tùy phiên bản. Nếu thông tin Sailun chia sẻ là chính xác, VF Wild sẽ trở thành mẫu xe dùng cỡ mâm to nhất thị trường.

Thông tin cỡ lốp VF Wild được Sailun chia sẻ. Ảnh: ST

Các thông tin cần biết về VF Wild

VinFast VF Wild được giới thiệu chính thức tại Việt Nam ngày 19/9. Mẫu xe này chính thức nhận đặt cọc từ ngày hôm nay (25/9).

VF Wild là mẫu xe bán tải duy nhất thị trường Việt Nam sở hữu cấu hình dẫn động cầu trước, động cơ REEV. VinFast cho biết hệ thống này giúp tổng phạm vi hoạt động của xe lên tới 1.000 km cho một lần sạc. Xe gây chú ý khi sở hữu công nghệ V2L, cho phép sử dụng xe như nguồn cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Xe có kích thước tổng thể 5.376 x 2.069 x 1.873 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm. Tải trọng công bố ở mức 750 kg.

Người dân TP.HCM trải nghiệm VF Wild bản tiền thương mại. Ảnh: Vĩnh Phúc

VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng cho các màu đen, đỏ và trắng, trong khi màu bạc có giá 872 triệu đồng. Trong giai đoạn nhận đặt cọc sớm, từ nay đến hết 30/9/2026, khách hàng sẽ được hưởng mức ưu đãi 61 triệu đồng.