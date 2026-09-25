Lời khuyên cho các gia đình đang dùng nồi cơm điện: Đừng làm việc này ngay khi cơm chín

Với nhiều gia đình Việt, tiếng "tạch" của nồi cơm điện gần như là tín hiệu bắt đầu bữa ăn. Nồi vừa chuyển từ chế độ nấu sang giữ ấm, nắp được mở ra, cơm được xới tơi rồi múc ngay ra bát.

Đây là thói quen hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, nếu muốn cơm có kết cấu đồng đều hơn, người dùng có thể thử chờ thêm một khoảng thời gian ngắn trước khi mở nắp.

10-15 phút chờ thêm có tác dụng gì?

Theo hướng dẫn sử dụng của Panasonic, sau khi cơm nấu xong và nồi tự động chuyển sang chế độ "Keep Warm", người dùng nên để cơm tiếp tục được hấp và giữ ấm khoảng 15 phút mà không mở nắp. Sau đó mới xới đều cơm bằng muôi.

Một số hướng dẫn khác của hãng cũng đưa ra thời gian tương tự. Với một số loại gạo, việc để cơm nghỉ trong nồi, đậy kín nắp thêm khoảng 5-10 phút giúp phần ẩm còn lại tiếp tục được hấp thụ, từ đó cải thiện kết cấu của hạt cơm.

Lý do nằm ở chính quá trình diễn ra bên trong nồi. Ngay cả khi chu trình nấu đã kết thúc, nhiệt và hơi nước vẫn còn trong nồi. Việc giữ kín nắp thêm một khoảng thời gian giúp độ ẩm tiếp tục phân bố trong các lớp cơm thay vì thoát ra ngoài ngay lập tức.

Một nghiên cứu công bố năm 2026 trên Journal of Food Process Engineering cũng ghi nhận rằng độ ẩm trong cơm sau khi nấu không phân bố hoàn toàn đồng đều giữa các vị trí trong nồi. Đáng chú ý, nghiên cứu này cho thấy việc xới cơm sau khi nấu giúp làm đồng đều hơn sự phân bố độ ẩm trong các phần cơm.

Không phải cứ mở nắp là sai

Điều này không có nghĩa mở nắp ngay khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm sẽ khiến cơm bị hỏng hoặc mất an toàn.

Thực tế, cách xử lý còn phụ thuộc vào từng loại nồi, loại gạo và lượng cơm. Một số mẫu nồi thậm chí được nhà sản xuất hướng dẫn xới cơm ngay sau khi hoàn tất chu trình nấu để giải phóng hơi nước và tránh cơm bị dính, trong khi những mẫu khác lại yêu cầu giữ kín nắp thêm khoảng 15 phút.

Vì vậy, điều quan trọng nhất là người dùng nên xem hướng dẫn của chính mẫu nồi mình đang sử dụng, thay vì áp dụng một mốc thời gian cứng cho tất cả.

Tuy nhiên, nếu chiếc nồi trong gia đình có hướng dẫn cho phép ủ cơm sau khi nấu, chờ thêm 10-15 phút trước khi mở nắp là một thay đổi rất nhỏ nhưng có thể giúp cơm có kết cấu đồng đều hơn.

Một thao tác nhỏ sau khi mở nắp cũng đáng chú ý

Sau thời gian ủ, thay vì chỉ lấy cơm ở phía trên, người dùng nên dùng muôi xới nhẹ từ dưới lên, đảo đều các lớp cơm.

Nghiên cứu năm 2026 nói trên cho thấy việc xới cơm sau khi nấu có thể làm giảm đáng kể sự chênh lệch về độ ẩm giữa các vị trí trong nồi.

Nói cách khác, quy trình đơn giản có thể là:

Nồi báo cơm chín → giữ kín nắp thêm một khoảng thời gian theo hướng dẫn của nhà sản xuất → mở nắp → xới đều từ dưới lên → dùng cơm.

Với một thiết bị quen thuộc đến mức gần như gia đình nào cũng sử dụng hàng ngày, đây là một trong những thao tác nhỏ mà rất nhiều người có thể chưa từng để ý.