Thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, có hàng loạt sữa tắm, son môi phổ biến

Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định về việc thu hồi 551 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo quyết định, 551 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nằm trong danh mục kèm theo quyết định bị thu hồi. Lý do thu hồi là các doanh nghiệp chủ động đề nghị thu hồi số tiếp nhận do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Danh mục 551 số tiếp nhận bị thu hồi liên quan đến nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Y tế Vindray (Tầng 6, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110191131).

Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam) (Số 72B Đường Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 2301206544).

Công ty TNHH Hoa Ju (Số 212 Đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 2300972722), Công ty TNHH Regviet Solution (Phòng 5.09, Lầu 5, ST.Moritz, Số 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0318816840).

Công ty cổ phần Thành Nhân (Số nhà BT05A, Đường N2, Khu biệt thự Mipec, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110608739), Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ Deepsync (Số nhà V1-A02, lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110018306).

Công ty TNHH UST Vina (637- 639 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Mã số thuế: 0401885261), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vikobig (Số 799 Đường Quang Trung, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110097379) và nhiều doanh nghiệp khác.

Cục Quản lý Dược yêu cầu người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có tên trong danh mục bị thu hồi và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định.