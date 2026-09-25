Tập đoàn Mỹ phát hiện mỏ dầu trăm triệu thùng ở Việt Nam: Hơn chục năm âm thầm làm ăn, nay tăng đầu tư vào loạt dự án

Murphy Oil mới đây đã đề xuất với chính phủ Việt Nam về việc mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng, dự kiến khoảng 195 triệu USD trong năm 2026.

Đây là một trong những động thái gây chú ý lớn nhưng thực tế, câu chuyện của Murphy tại Việt Nam đã bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước và đang bước sang một giai đoạn mới: từ tìm kiếm dầu khí sang phát triển và khai thác các phát hiện.

Hơn 10 năm hiện diện, Murphy đã có một "danh mục" dầu khí đáng kể tại Việt Nam

Murphy Oil là một công ty dầu khí độc lập của Mỹ, được thành lập năm 1950, hiện tập trung vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Cuối năm 2025, doanh nghiệp sở hữu khoảng 715 triệu thùng dầu tương đương (BOE) trữ lượng đã chứng minh và sản xuất bình quân hơn 182.000 BOE/ngày trên toàn cầu.

Murphy vào Việt Nam năm 2012 và bắt đầu xây dựng danh mục tài sản. Hiện doanh nghiệp sở hữu 40% quyền lợi khai thác và là nhà điều hành tại hai lô 15-1/05 và 15-2/17 thuộc bể Cửu Long, với tổng diện tích gần 1,4 triệu acre.

Murphy đồng thời nắm 65% quyền lợi khai thác và điều hành tại các lô 144 và 145 ở bể Phú Khánh, với tổng diện tích khoảng 6,55 triệu acre.

Từ Lạc Đà Vàng đến Hải Sư Vàng: danh mục phát hiện ngày càng dày lên

Một trong những tài sản quan trọng nhất của Murphy tại Việt Nam hiện là mỏ Lạc Đà Vàng.

Phát hiện dầu khí tại khu vực này được Murphy thực hiện từ năm 2019. Sau quá trình đánh giá và phát triển, dự án đang tiến tới mục tiêu có dòng dầu đầu tiên trong quý IV/2026. Murphy cho biết trong quý II/2026, công việc xây dựng đường ống đã hoàn tất, tàu chứa và xuất dầu FSO đã được đưa tới Việt Nam, trong khi quá trình khoan và hoàn thiện các giếng đầu tiên đang được triển khai.

Năm 2025, doanh nghiệp công bố hai phát hiện dầu khí mới tại Việt Nam là Lạc Đà Hồng ở lô 15-1/05 và Hải Sư Vàng ở lô 15-2/17. Riêng giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X đầu năm 2026 gặp tổng cộng 429 feet, tương đương khoảng 131 m, tầng chứa dầu thuần ở hai tầng chứa. Tầng chứa chính cho dòng dầu thử nghiệm khoảng 6.000 thùng/ngày, với dầu có chất lượng 37 độ API.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất chương trình thẩm lượng, Murphy đã cập nhật đánh giá tài nguyên có thể thu hồi của Hải Sư Vàng xuống khoảng 200-300 triệu BOE, thay vì mức 170-430 triệu thùng theo đánh giá ban đầu.

Vì sao Murphy tiếp tục tăng đầu tư?

Điểm đáng chú ý trong chiến lược của Murphy là doanh nghiệp không xem từng phát hiện như những dự án hoàn toàn độc lập.

Hải Sư Vàng nằm ở vùng nước chỉ khoảng 150 feet, tương đương 46 m. Theo Murphy, độ sâu tương đối nông có thể giúp giảm chi phí phát triển, đơn giản hóa logistics và rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác so với các dự án nước sâu. Công ty cũng xem Hải Sư Vàng như một “hub” có thể kết nối với các triển vọng thăm dò khác trong khu vực.

Cách tiếp cận này khiến các phát hiện mới có giá trị không chỉ ở lượng dầu khí nằm dưới lòng đất, mà còn ở khả năng tận dụng chung hệ thống hạ tầng đã và đang được xây dựng.

Murphy hiện đặt mục tiêu đưa Hải Sư Vàng tới quyết định đầu tư cuối cùng vào quý IV/2027. Trong khi đó, Lạc Đà Vàng đã bước vào giai đoạn phát triển và vẫn hướng tới dòng dầu đầu tiên vào cuối năm 2026.

Không chỉ tăng hoạt động tại các dự án hiện hữu, Murphy còn tiếp tục thăm dò. Tháng 7/2026, doanh nghiệp đã bắt đầu khoan giếng Lạc Đà Trắng Bắc-1X tại Việt Nam.

Việt Nam đang nằm trong 3 “mặt trận” thăm dò chính của Murphy

Trên bản đồ toàn cầu của Murphy, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 3 khu vực thăm dò chính của tập đoàn, bên cạnh vịnh Mexico và Côte d'Ivoire.

Sau hơn một thập kỷ hiện diện, tập đoàn Mỹ này đang đứng trước một giai đoạn khác: Lạc Đà Vàng chuẩn bị khai thác, Hải Sư Vàng tiến tới phát triển, trong khi các phát hiện và giếng thăm dò mới tiếp tục được bổ sung.



