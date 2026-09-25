Ukraine sẽ nhận hàng loạt khinh hạm Oliver Hazard Perry?

Chính phủ Mỹ đã đề nghị chuyển giao cho Ukraine 2 trong số 5 tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn lớp Oliver Hazard Perry còn lại hiện đang nằm trong kho dự trữ của Hải quân Mỹ. Việc cung cấp những chiến hạm đã cũ này dự kiến sẽ được thực hiện theo chương trình Bán trang bị quốc phòng dư thừa.

Cụ thể, Hải quân Ukraine được khuyến nghị nên nhận 2 chiến hạm USS Halyburton (FF-40) và USS Kauffman (FF-59). Những tàu hộ vệ này ban đầu dự định chuyển giao cho Ukraine vào năm 2017 - 2018 và một lần nữa được nhắc đến vào năm 2022 - 2023, nhưng khó có khả năng chúng sẽ được bàn giao cho Ukraine trước khi kết thúc chiến sự.

Ngoài ra, Ukraine có thể sẽ từ chối món quà "hào phóng" này một lần nữa, xét đến tuổi đời của các tàu chiến và thực tế là 70% các bộ phận bên trong của chúng không thể thay thế được nữa.

Tàu hộ vệ USS USS Vandegrift (FFG-48) lớp Oliver Hazard Perry khi còn phục vụ trong Hải quân Mỹ

Lớp Oliver Hazard Perry được thiết kế là tàu khu trục hộ tống hoạt động trên vùng biển xa để cung cấp khả năng chống tàu ngầm và phòng không cho các đoàn tàu vận tải, các nhóm chống tàu ngầm và những đơn vị đổ bộ.

Từ năm 1975 đến năm 2004, 71 tàu chiến thuộc lớp này đã được chế tạo. Tất cả khinh hạm Oliver Hazard Perry hiện đã ngừng hoạt động trong Hải quân Mỹ, nhưng chúng vẫn tiếp tục phục vụ ở một số quốc gia khác, chẳng hạn như tại Thổ Nhĩ Kỳ và Australia.

Tổng cộng có khoảng 30 chiến hạm thuộc lớp Oliver Hazard Perry vẫn đang phục vụ trong nhiều lực lượng hải quân trên khắp thế giới.