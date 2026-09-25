Người dân phải mua xăng với giá 30.000đ/l, Thượng viện nước này vẫn bác nghị quyết chấm dứt cuộc chiến với Iran

Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi các hoạt động quân sự tại Iran, trừ khi Quốc hội chính thức cho phép tiếp tục chiến tranh. Tuy nhiên, nghị quyết lần này chỉ mang tính biểu tượng. Đây là một “nghị quyết đồng thời”, không phải đạo luật nên không cần tổng thống ký và cũng không có hiệu lực pháp lý như một đạo luật được Quốc hội thông qua.

Nội bộ đảng Cộng Hòa lục đục

Phần lớn nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện bỏ phiếu chống nghị quyết. Tuy nhiên, vẫn có 4 người ủng hộ gồm Thom Tillis, Susan Collins, Lisa Murkowski và Rand Paul. Trong khi đó, John Fetterman là nghị sĩ Dân chủ duy nhất bỏ phiếu chống.

Thượng nghị sĩ Angela Alsobrooks, đảng Dân chủ, không tham gia bỏ phiếu vì phải giải quyết một việc khẩn cấp trong gia đình. Người phát ngôn của bà cho biết Alsobrooks trước đó đã 13 lần bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết yêu cầu chấm dứt chiến tranh với Iran.

Đây không phải lần đầu Quốc hội Mỹ tìm cách hạn chế quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống Trump. Thượng viện trước đó từng thông qua một nghị quyết tương tự. Tuy nhiên, Nhà Trắng không thực hiện, cho rằng Đạo luật Quyền lực Chiến tranh của Mỹ là vi hiến.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội và tổng thống phải tuân thủ quyết định của cơ quan lập pháp.

Giá xăng tăng trở thành vấn đề chính trị

Cuộc chiến với Iran đang khiến giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh.

Theo AAA, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ hiện ở mức 4,48 USD/gallon, tương đương khoảng 30.000 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng tăng nhanh, gây thêm áp lực cho nông dân và các doanh nghiệp vận tải.

Giá nhiên liệu đang trở thành vấn đề đáng chú ý đối với các nghị sĩ Cộng hòa, đặc biệt tại những bang có cuộc đua bầu cử sít sao. Một số nghị sĩ trong đảng đã bắt đầu công khai kêu gọi chấm dứt chiến tranh để giảm áp lực lên giá xăng.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11, chỉ còn chưa đầy 6 tuần. Các nghị sĩ sẽ dành phần lớn tháng 10 để vận động tranh cử và phải giải thích với cử tri về cách họ có thể kéo giảm chi phí sinh hoạt.

Vì vậy, dù nghị quyết ngày 24/9 không có hiệu lực pháp lý, kết quả 49-50 cho thấy vấn đề chiến tranh với Iran đang tiếp tục tạo ra tranh luận trong Quốc hội Mỹ, đặc biệt khi tác động của cuộc xung đột ngày càng thể hiện rõ qua giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt.

Tham khảo: CNBC﻿