Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, vài tuần trước giới chức lãnh đạo châu Âu đã vô cùng phẫn nộ trước lời mời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tham dự cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 ở Bắc Carolina, đến mức các quan chức châu Âu đã từ chối chụp ảnh chung với ông Siluanov.

Tờ báo Mỹ nhận định cuộc đối đầu nho nhỏ này chẳng là gì so với những gì có thể xảy ra trong tương lai, vì một hội nghị thượng đỉnh G20 với sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể trở thành “màn trình diễn của thế kỷ”.

“Chính quyền Trump đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp G20, sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022, ông Putin sẽ đứng chung hàng ngũ với các nhà lãnh đạo của châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và Bắc Mỹ”, WSJ viết.

Bài báo nhắc lại nhóm 20 quốc gia công nghiệp hóa và đang phát triển được thành lập cách đây gần 30 năm nhằm mục đích cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu và cái gọi là “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” của Nga ở Ukraine chắc chắn là một vấn đề toàn cầu.

Tuy nhiên, quyết định mời người đứng đầu Điện Kremlin của ông chủ Nhà Trắng có thể khiến người châu Âu và thậm chí nhiều đảng viên Cộng hòa phẫn nộ.

“Từ lâu, Tổng thống Trump đã bị ám ảnh bởi việc mời Tổng thống Putin tham dự các hội nghị thượng đỉnh quốc tế, bất chấp sự phản đối của hầu hết mọi người. Năm 2018, Trump đã cố gắng đưa Putin trở lại G7 nhưng không thành công”, bài báo nêu rõ.

Nó cũng nhấn mạnh rằng lần cuối cùng Tổng thống Vladimir Putin đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 là vào năm 2019, tại Nhật Bản và 2 nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã có cuộc gặp kéo dài 1 giờ bên lề hội nghị.

Sau hội nghị, ông Putin gây chú ý trong một cuộc họp báo khi tuyên bố rằng, “tư tưởng tự do đã bắt đầu tự hủy hoại chính mình”.

Tờ báo Mỹ chỉ ra rằng, các hội nghị thượng đỉnh G20 có thể mang lại cơ hội hiếm hoi để đoàn kết các quốc gia giải quyết những vấn đề thực sự phức tạp và có lẽ đây chính là điều cần thiết để giải quyết triệt để cuộc chiến Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, những hội nghị thượng đỉnh như vậy hiếm khi dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau, thậm chí trên thực tế, chúng còn có thể tạo ra nhiều cơ hội cho sự bất ổn, tự quảng bá và mưu mẹo.

“Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay sẽ diễn ra 1 tháng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm mà nhiều người đang tự hỏi nước Mỹ sẽ đi về đâu tiếp theo. Nếu ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh, cuộc gặp ở Doral có thể cung cấp một số manh mối thực sự”, bài báo kết luận.