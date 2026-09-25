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Thu hồi gần 4.000 ha đất, di dời hơn 15.000 người để xây siêu sân bay quốc tế vốn đầu tư 325.000 tỷ đồng, tham vọng lớn nhất châu lục

| | Tài chính quốc tế

Thu hồi gần 4.000 ha đất, di dời hơn 15.000 người để xây siêu sân bay quốc tế vốn đầu tư 325.000 tỷ đồng, tham vọng lớn nhất châu lục

Công trình sân bay này dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Ngày 10/1/2026, Ethiopia chính thức khởi công xây dựng siêu sân bay quốc tế Bishoftu International Airport - một trong những dự án hạ tầng hàng không lớn nhất từng được triển khai tại châu Phi. Công trình do hãng hàng không quốc doanh Ethiopian Airlines Group phát triển.

Sân bay được xây dựng tại khu vực Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 40 km. Dự án được triển khai nhằm giảm áp lực cho sân bay quốc tế Addis Ababa Bole hiện tại, đồng thời tạo một trung tâm hàng không mới phục vụ Ethiopia và khu vực châu Phi.

Theo Ethiopian Airlines, riêng giai đoạn đầu cần khoảng 12,5 tỷ USD vốn đầu tư. Khoản tiền này bao gồm hạ tầng, các hệ thống kỹ thuật, tiện ích, giao thông mặt đất và công tác chuẩn bị để sân bay đi vào vận hành. Giai đoạn này dự kiến hoàn thành vào năm 2030, với công suất 60 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Khi được phát triển đầy đủ, công suất của sân bay quốc tế Bishoftu International Airport dự kiến tăng lên 110 triệu lượt khách mỗi năm. Ethiopian Airlines cho biết quy mô này sẽ đưa Bishoftu trở thành sân bay lớn nhất châu Phi.

Thu hồi gần 4.000 ha đất, di dời hơn 15.000 người để xây siêu sân bay quốc tế vốn đầu tư 325.000 tỷ đồng, tham vọng lớn nhất châu lục - Ảnh 1.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án được Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) công bố cho biết khoảng 3.979 ha đất bị thu hồi. Trong đó, 2.518,6 ha là đất nông nghiệp, 272,74 ha đất ở và 163,1 ha đất chăn thả.

Điều đó đồng nghĩa với việc 2.731 hộ, tương đương 15.320 người tại 8 khu vực dân cư cần di dời.

Các biện pháp được đề ra gồm bồi thường bằng đất thay thế hoặc bằng tiền, xây nhà mới cho các hộ phải di dời và thực hiện chương trình phục hồi sinh kế. Riêng chi phí trực tiếp ước tính cho hạng mục thu hồi đất và di dời trong báo cáo vào khoảng 14,7 tỷ birr Ethiopia.

Đến lễ khởi công tháng 1/2026, Ethiopian Airlines thông báo chương trình tái định cư và phục hồi sinh kế cho các cộng đồng bị ảnh hưởng tại khu vực dự án đã hoàn thành.

Quy mô của Bishoftu International Airport còn thể hiện ở thiết kế. Công trình do Zaha Hadid Architects (ZHA) thiết kế. Trong giai đoạn đầu, sân bay sẽ có 2 đường băng song song hoạt động độc lập và nhà ga rộng khoảng 660.000 m², phục vụ 60 triệu lượt khách mỗi năm.

Ở các giai đoạn tiếp theo, sân bay sẽ được mở rộng lên 4 đường băng, với vị trí đỗ cho 270 máy bay và công suất tối đa 110 triệu hành khách/năm.

Bishoftu nằm ở độ cao khoảng 1.910 m so với mực nước biển, thấp hơn sân bay Bole hiện tại gần 400 m. ZHA cho biết kết hợp với các đường băng dài hơn, điều này sẽ cải thiện khả năng khai thác của máy bay. 

Dự án cũng nhận được sự tham gia của AfDB trong quá trình thu xếp vốn. Tháng 8/2025, Ethiopian Airlines và ngân hàng này ký thỏa thuận theo đó AfDB dự kiến cung cấp khoản vay 500 triệu USD và đứng ra huy động phần vốn còn lại cho dự án.

Tổng hợp

Thiên Di

Việt Nam hàng ngày

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