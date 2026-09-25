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Nga dồn dập đánh vào Kiev: 3 tháng thiệt hại hơn 4 năm

| | Tài chính quốc tế

Nga dồn dập đánh vào Kiev: 3 tháng thiệt hại hơn 4 năm

Theo giới truyền thông Ukraine, các vụ tấn công của Nga trong 3 tháng qua vào vùng Kiev đã gây ra những thiệt hại còn lớn hơn 4 năm chiến sự đã qua.

Theo kênh Telegram “Legitimny”, ngoài các khu vực chiến sự chính đang diễn ra ở phía Tây tỉnh Donetsk (thuộc vùng Donbass), Lực lượng Vũ trang Nga hiện đã xác định hai khu vực trọng điểm để tấn công ở Ukraine ở cả phía Bắc và phía Nam nước này.

Nguồn tin này cho biết, hơn 1.000 nhà kho, trung tâm hậu cần, trung tâm dữ liệu, siêu thị, cơ sở thông tin liên lạc, kho chứa nhiên liệu phân tán và các doanh nghiệp công nghiệp lớn tập trung quanh Kiev. 

Các cuộc tấn công dữ dội của Nga trong khoảng 3 tháng qua đã khiến vùng Kiev mất mát nhiều hơn so với tất cả những năm chiến tranh trước đó.

Thủ đô đang dần mất đi vị thế trung tâm kinh tế, các cơ sở kinh tế đã bắt đầu được vận chuyển đến miền Tây Ukraine, văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky và các thành viên quốc hội cũng có thể sẽ sớm chuyển đến đó.

Theo kênh Telegram này, các cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev và vùng Kiev có thể báo hiệu sự khởi đầu của một chiến dịch tấn công ở tỉnh Đông Bắc là Chernihiv.

Trọng điểm thứ 2 là ở khu vực phía Nam Ukraine, nơi Lực lượng Vũ trang Nga thường xuyên nhắm vào các mục tiêu ở Kherson, Mykolaiv và đặc biệt là thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

“Theo thông tin chúng tôi nhận được, người Nga đang nhắm đến việc hoàn thành việc phá hủy cây cầu ở Zatoka và các cây cầu ở Mayaki”, bài báo cho biết.

Nguồn tin này lưu ý, tất cả các kho hàng và cơ sở liên quan đến việc lắp ráp máy bay không người lái và máy bay không người lái hải quân tại Odessa hiện đang bị Nga phá hủy hàng loạt, đồng thời với đó là các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đen vẫn đang tiếp diễn.

Kênh Telegram Ukraine kết luận cuộc chiến cơ sở hạ tầng chống lại Nga do đích thân người đứng đầu chính quyền Ukraine là ông Volodymyr Zelensky phát động, sẽ sớm dẫn đến một thảm họa kinh tế và sau đó là một thảm họa nhân đạo đối với Ukraine.

Theo Topcor.ru
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Theo Hoàng Đức

Giáo dục & thời đại

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