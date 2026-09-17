Nổ và cháy lớn ở Kiev, Odesa - 17.000 quân tấn công nơi không ngờ tới, ông Putin cảnh cáo thế lực muốn đưa quân đến Ukraine

Khói bao trùm Kiev, tàu ở Odesa bốc cháy

Khói bao trùm Kiev sau loạt tập kích trong đêm 16/9, trong khi một tàu chở hàng tại cảng Chornomorsk thuộc tỉnh Odesa tiếp tục bốc cháy. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời công bố danh sách các mục tiêu bị tấn công tại nhiều khu vực của Ukraine trong vòng 24 giờ.

Theo cơ quan này, quân đội Nga sử dụng UAV tập kích các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine và những tàu biển vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine.

Một trong các mục tiêu là Công ty cổ phần Vận tải ô tô Kiev, doanh nghiệp sản xuất xe chuyên dụng nhằm trang bị cho lực lượng Ukraine. Tại cảng Chornomorsk, một tàu chở hàng được cho là bị đánh trúng sau khi vận chuyển lô hàng quân sự. Trong đêm trước đó, một tàu chở hàng và một phà cũng đã bị tập kích.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: TST

Kênh Telegram Readovka cho biết nhiều đám cháy bùng phát tại Kiev sau hàng loạt tiếng nổ. Ở quận Sviatoshynskyi, các kho chứa vật tư quân sự được cho là bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV Nga.

Truyền thông địa phương cũng ghi nhận tiếng nổ tại các quận Bucha và Obukhiv thuộc tỉnh Kiev; Ilyichevsk thuộc tỉnh Odesa và Kovel thuộc tỉnh Volyn.

Một đoàn tàu đang trên đường tới Mykolaiv bốc cháy sau cuộc tập kích gần Kiev. Kênh “Góc nhìn của Maks”, dẫn lời nhân chứng và hình ảnh hiện trường, cho biết một UAV Geran cũng đánh trúng đầu máy xe lửa tại tỉnh Odesa.

Các cuộc tấn công còn diễn ra ở Ochakov thuộc tỉnh Mykolaiv và Orekhov thuộc tỉnh Zaporizhzhia, với sự tham gia của UAV Geran và bom hàng không gắn UMPK – mô-đun lượn và hiệu chỉnh thống nhất.

Các vụ tấn công được ghi nhận tại tỉnh Kirovohrad, Cherkasy, Poltava và Chernihiv, trong đó UAV xuất hiện gần nhiều thành phố và đầu mối giao thông quan trọng.

Tại Kharkiv, máy bay Nga sử dụng bom gắn UMPK tấn công các mục tiêu ở Volchansk, Kupyansk và một số khu vực khác. UAV được triển khai nhằm vào Merefa, Krasnokutsk, Bogodukhov và Merchik. Một số nguồn tin còn thông báo hệ thống pháo phản lực Tornado-S được sử dụng gần Kharkiv.

Ở tỉnh Sumy, các mục tiêu tại Sumy, Akhtyrka, Esman và Velikaya Pisarevka bị tấn công bằng UAV và bom gắn UMPK. Tại Dnipropetrovsk, những khu vực bị đánh gồm Pavlograd, Kryvyi Rih, Vasilkovka và Ivanovka.

Bom gắn UMPK cũng được sử dụng nhiều lần tại tỉnh Zaporizhzhia, trong đó có khu vực Orekhov và Yulyevka. Thành phố Zaporizhzhia bị UAV tập kích, trong khi các cuộc không kích nhằm vào vị trí của quân đội Ukraine tại Donbass tiếp tục diễn ra.

17.000 quân tấn công mặt trận không ngờ tới

Trong lúc các cuộc tập kích của Nga diễn ra trên khắp Ukraine, Kiev lại dồn một lực lượng lớn tới Krasny Liman, biến nơi đây thành mặt trận không ngờ tới. Động thái này buộc Nga phải phân tán lực lượng trong khi vẫn tiến công trên nhiều hướng khác.

Quy mô đợt tăng viện phần nào được hé lộ sau phát biểu gây tranh cãi của Chuẩn tướng Andrey Biletsky, Tư lệnh Quân đoàn 3 Ukraine.

Trong một video, ông Biletsky ban đầu tuyên bố toàn bộ phần nhô ra của phòng tuyến Nga ở phía bắc Krasny Liman đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ông đính chính rằng lực lượng Ukraine mới tiến tới Sredneye.

Krasny Liman trở thành mặt trận không ngờ tới. Ảnh: TST

Các nguồn tin quân sự Nga cho rằng Ukraine chưa kiểm soát ổn định khu vực này. Theo họ, một số nhóm nhỏ chỉ vượt qua phòng tuyến, cắm cờ và chụp ảnh trước khi bị UAV FPV phát hiện. Kênh “Không gian tác chiến” cho biết một đại đội thuộc lực lượng “Azov” đã được tung vào chiến đấu nhằm mở đường cho các nhóm xung kích thâm nhập.

Phía Ukraine tuyên bố đã rà soát khoảng 75 km² và giành được 10 km². Tuy nhiên, quyền kiểm soát thực tế tại nhiều vị trí vẫn chưa rõ ràng, trong khi giao tranh tiếp tục diễn ra với cường độ cao.

Đại tá Aslan Nakhushev cho biết trong khoảng một tháng qua, từ 85–90% lực lượng động viên bổ sung của Ukraine được chuyển cho hai chỉ huy Biletsky và Prokopenko. Theo thống kê được ông dẫn lại, mỗi chỉ huy có thể đã nhận tới 17.000 quân. Lực lượng này chủ yếu được đưa tới hai hướng Dobropolye và Liman.

Dòng quân tiếp viện lớn giúp Ukraine duy trì các đợt phản công. Theo nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, sau bốn tháng giao tranh, cụm quân “Phía Tây” của Nga đã mất quyền kiểm soát khoảng 300–350 km². Một nguồn tình báo nguồn mở khác của Nga ước tính con số trong riêng tháng 9 là khoảng 200 km².

Chuyên gia quân sự Alexander Matyushin, sĩ quan dự bị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, thừa nhận Ukraine đang tiến hành một chiến dịch tương đối hiệu quả nhằm kiềm chế lực lượng Nga và tổ chức phản công. Tại một số nơi, quân đội Ukraine trực tiếp tìm cách đột phá.

Theo ông Matyushin, tình hình chưa tới mức nguy cấp vì Nga vẫn có thể ổn định phòng tuyến và sử dụng UAV đánh các tuyến tiếp viện. Tuy nhiên, ông cảnh báo giới chỉ huy Nga phải đặc biệt chú ý tới Krasny Liman để tình thế từng xảy ra tại Kupyansk không lặp lại.

Ông Putin cảnh báo thế lực muốn đưa quân đến Ukraine

Giữa lúc chiến sự leo thang, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát cảnh báo cứng rắn nhằm vào các thế lực đang cân nhắc triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine.

Ông tuyên bố việc các chính phủ châu Âu đưa quân vào Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow.

“Họ đang nói tới việc cân nhắc đưa quân vào Ukraine. Điều đó có nghĩa là chiến tranh với Nga”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số lãnh đạo châu Âu thảo luận khả năng thành lập lực lượng đa quốc gia để triển khai tới Ukraine. Phương án này được mô tả là một phần trong các bảo đảm an ninh dành cho Kiev nếu xuất hiện thỏa thuận ngừng bắn hoặc tiến trình hòa bình.

Moscow nhiều lần khẳng định không chấp nhận sự hiện diện của quân đội các nước NATO trên lãnh thổ Ukraine, kể cả dưới danh nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình. Nga cho rằng lực lượng như vậy có thể trở thành bên tham chiến và là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Bên cạnh lời cảnh báo, ông Putin bác bỏ nhận định rằng Nga đang chuẩn bị tấn công các quốc gia châu Âu.

“Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các nước châu Âu”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Thông điệp cho thấy Moscow tiếp tục đặt ra ranh giới đỏ đối với sự can dự quân sự trực tiếp của phương Tây. Nga tuyên bố vẫn sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không dừng hoạt động quân sự trong thời gian thương lượng.