Ông Trump bất ngờ lên tiếng bảo vệ Chủ tịch FED, đổ lỗi cho Hội đồng thống đốc về quyết định tăng lãi suất

Phát biểu hôm thứ Tư theo giờ Washington - chỉ vài giờ sau khi Fed công bố đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông vẫn đặt niềm tin vào Chủ tịch FED Kevin Warsh.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc ông còn tin tưởng ông Warsh hay không, ông Trump trả lời chắc nịch: "Tôi tin tưởng ông ấy". Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng Chủ tịch Fed đang phải làm việc với một Hội đồng Thống đốc mà ông mô tả là "rất cứng rắn" và "mang tính chính trị".

"Tôi đang dựa vào Kevin nhưng ông ấy có một hội đồng rất cứng rắn, một hội đồng do những người khác chỉ định. Tôi đã nói chuyện với Kevin và bày rỏ rằng: 'Ông cũng có thể bỏ phiếu với hội đồng. Điều đó sẽ không thành vấn đề đâu'", ông Trump nói.

Thậm chí, ông Trump còn dành những chỉ trích gay gắt: "Hội đồng này rất thù địch. Họ hành động vì mục đích chính trị. Họ đang làm điều sai trái. Họ tăng lãi suất để khiến tình hình của Trump trở nên tồi tệ nhất có thể".

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhất trí nâng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản, đưa phạm vi mục tiêu lên 3,75%-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023.

Chủ tịch FED Warsh đã bảo vệ quyết định tăng lãi suất, cho rằng động thái này là phù hợp trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao. Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cũng nhấn mạnh: "Lạm phát vẫn ở mức cao".

Các dự báo mới được Fed công bố cho thấy phần lớn quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vẫn dự kiến có thể xuất hiện thêm một đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.

Trái ngược với định hướng này, Trump tiếp tục kêu gọi Fed nới lỏng mạnh tay. Trong một bài đăng trên Truth Social sau quyết định của Fed, ông viết rằng lãi suất Mỹ "nên là 1%, hoặc thấp hơn".

"Chúng ta đang 'gánh' hầu hết mọi quốc gia trên Thế giới, và điều đó không thể tiếp diễn lâu hơn nữa", Trump viết, đồng thời kêu gọi: "HÃY HẠ LÃI SUẤT CHO HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ, VÀ NHANH LÊN!"

Những phát biểu mới nhất cho thấy sức ép của Trump đối với Fed đang trở lại sau một thời gian tương đối lắng xuống kể từ khi ông Warsh kế nhiệm Jerome Powell. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trump và các trợ lý vẫn tránh công kích trực tiếp ông Warsh.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cũng khẳng định với Fox News rằng Trump "hoàn toàn" vẫn tin tưởng vào sự độc lập của Fed. Theo Desai, điều đó không ngăn Tổng thống Mỹ lên tiếng khi cho rằng "mọi thứ đi chệch hướng".

Tham khảo: CNBC