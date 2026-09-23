SVR: EU đang âm mưu ‘kế hoạch’ mới

Ngân hàng Trung ương Nga ở Moscow.

Khoảng 300 tỷ USD tài sản quốc gia của Nga đã bị các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đóng băng, sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Khoảng 240 tỷ USD vẫn đang được giữ tại Euroclear, một trung tâm thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ.

Theo SVR, các nhà lãnh đạo EU có “lợi ích sống còn trong việc chiếm đoạt tài sản của Nga”, bởi vì họ lo sợ sẽ không thể tiếp tục tài trợ cho “chế độ Kiev tham lam”, nếu không tịch thu các khoản tiền đó.

SVR cho biết, giới chức châu Âu hiện đang đẩy nhanh thực hiện kế hoạch tịch thu tài sản đóng băng của Nga trước các cuộc bầu cử ở một số quốc gia EU vào năm 2027, vì lo ngại cục diện chính trị thay đổi.

Cơ quan này lập luận, các chính phủ tương lai trong khối có thể ít sẵn lòng hơn trong việc ủng hộ thêm hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

EU đã chuyển hướng lợi nhuận thu được từ các quỹ bị phong tỏa sang Ukraine, nhưng không thể tịch thu các tài sản gốc, do gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ về chính trị và pháp lý.

Theo SVR, các chuyên gia ở Brussels hiện đang thảo luận về việc thành lập một thực thể độc lập tách biệt (cấu trúc siêu quốc gia mới) có thể kiểm soát các quỹ của Ngân hàng Trung ương Nga, sau khi chúng được chuyển ra khỏi phạm vi quyền tài phán của Bỉ.

Bỉ đã nhiều lần ngăn chặn các đề xuất tịch thu tài sản. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo, việc tịch thu hoàn toàn sẽ khiến Bỉ phải đối mặt với sự trả đũa về mặt pháp lý và tài chính.

Euroclear cũng cho biết, họ có thể kiện EU nếu số tiền này bị tịch thu.

Từ lâu Nga đã lên án mọi nỗ lực chiếm đoạt tài sản chủ quyền của mình, gọi đó là "hành vi trộm cắp", và cảnh báo việc tịch thu sẽ dẫn đến sự trả đũa.

SVR cũng cảnh báo, việc phương Tây tịch thu các tài sản chủ quyền của Nga sẽ làm tổn hại nghiêm trọng lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài lớn, bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia, UAE và Singapore, vào hệ thống tài chính toàn cầu.