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Phát hiện 4,6 triệu tấn quặng bị bỏ không, chứa 112 tấn vàng và 740.000 tấn đồng, đủ khai thác trong 20 năm

| | Tài chính quốc tế

Mỏ vàng này đã bắt đầu bước vào giai đoạn khai thác thử nghiệm sau khi 4,6 triệu tấn quặng được "đánh thức".

Phát hiện 4,6 triệu tấn quặng bị bỏ không, chứa 112 tấn vàng và 740.000 tấn đồng, đủ khai thác trong 20 năm- Ảnh 1.

Dự án khai thác Skouries ở miền bắc Hy Lạp vừa ghi nhận cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên sản xuất thành công tinh quặng đồng và vàng.

Theo thông báo của Eldorado Gold, doanh nghiệp phát triển dự án, mẻ tinh quặng đồng và vàng đầu tiên được tạo ra vào ngày 8/9/2026 trong quá trình chạy thử nhà máy. Đây là giai đoạn toàn bộ hệ thống thiết bị, mạch công nghệ và dây chuyền sản xuất được kiểm tra trước khi vận hành ở công suất thiết kế.

Đáng chú ý, để phục vụ quá trình chạy thử, mỏ đã tích lũy sẵn hơn 4,6 triệu tấn quặng. Toàn bộ số quặng này được khai thác trước đó và lưu trữ tại bãi chứa, với hàm lượng kim loại cao hơn ngưỡng tối thiểu dùng để tính trữ lượng khai thác. Điều này đồng nghĩa lượng quặng đáp ứng yêu cầu để đưa vào chế biến công nghiệp.

Theo Eldorado Gold, khối lượng quặng dự trữ hiện nay đủ để duy trì hơn 7 tháng hoạt động chế biến và sản xuất tinh quặng, giúp nhà máy có thể từng bước nâng công suất mà không hoàn toàn phụ thuộc vào sản lượng khai thác hằng ngày.

Theo số liệu được công bố, Skouries sở hữu khoảng xấp xỉ 112 tấn vàng cùng 740.000 tấn đồng. Khi vận hành ổn định, mỏ dự kiến sản xuất trung bình 4,35 tấn vàng và hơn 30.000 tấn đồng mỗi năm.

Việc sản xuất tinh quặng là kết quả của cả một chuỗi công đoạn xử lý phức tạp. Đầu tiên, quặng sau khi đưa từ mỏ lên sẽ được chuyển vào hệ thống nghiền sơ cấp để phá vỡ các khối đá lớn thành kích thước nhỏ hơn. Dây chuyền nghiền đã tiếp nhận những tấn quặng đầu tiên từ tháng 7/2026, mở đầu cho quá trình chạy thử toàn bộ nhà máy.

Sau đó, quặng tiếp tục trải qua công đoạn nghiền mịn nhằm giải phóng các hạt khoáng chứa đồng và vàng khỏi phần đá bao quanh.

Tiếp theo là quá trình tuyển nổi - công nghệ quan trọng giúp tách các khoáng vật có giá trị khỏi phần lớn đất đá không có giá trị kinh tế. Phần khoáng sản thu hồi sau tuyển nổi sẽ được đưa sang công đoạn cô đặc nhằm giảm lượng nước và nâng hàm lượng kim loại trong tinh quặng.

Song song với đó, nhà máy cũng đang kiểm tra hệ thống xử lý bùn thải sau tuyển nổi. Đây là phần vật liệu còn lại sau khi các khoáng vật chứa đồng và vàng đã được thu hồi.

Một điểm đáng chú ý là trong thời gian sản xuất mẻ tinh quặng đầu tiên, dự án vẫn chưa sử dụng điện lưới quốc gia.

Theo Eldorado Gold, toàn bộ hoạt động chạy thử hiện được duy trì nhờ hệ thống phát điện tạm thời ngay tại công trường. Giải pháp này cho phép dây chuyền tiếp tục vận hành trong lúc chờ hoàn tất việc đấu nối với hệ thống truyền tải điện của Hy Lạp.

Doanh nghiệp cho biết việc kết nối điện lưới vẫn phải chờ các bước kiểm tra cuối cùng, thử nghiệm kỹ thuật cũng như lắp đặt thiết bị đo đếm của cơ quan quản lý truyền tải điện.

Trong thông báo ngày 8/9, Eldorado Gold kỳ vọng quá trình đấu nối sẽ hoàn tất ngay trong tháng 9/2026, song chưa xác nhận mỏ đã chính thức hòa lưới.

Mặc dù đã tạo ra mẻ tinh quặng đầu tiên, Skouries vẫn chưa được xem là bước vào giai đoạn khai thác thương mại. Hiện dự án vẫn trong giai đoạn chạy thử và tăng dần công suất. Trong khoảng thời gian này, các kỹ sư sẽ tiếp tục theo dõi khả năng vận hành của thiết bị, kiểm tra tính ổn định của toàn bộ dây chuyền và điều chỉnh các thông số kỹ thuật trước khi nhà máy hoạt động ở công suất thiết kế.

Theo kế hoạch, quý IV/2026 sẽ là thời điểm Skouries chuyển sang sản xuất thương mại nếu toàn bộ các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, đây mới là mục tiêu dự kiến và còn phụ thuộc vào kết quả của các đợt thử nghiệm trong thời gian tới.

Theo CPG

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