Người đàn ông sở hữu 5 tòa nhà, 73 căn hộ trị giá 82,9 tỷ đồng: Ngồi chơi cũng kiếm được 625 triệu/tháng

Như thế nào là ngồi chơi cũng kiếm được tiền tỷ? Chia sẻ của Eren - Một người đàn ông 39 tuổi tại Nhật Bản, sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Trước đây, Eren từng làm việc trong lĩnh vực kế toán và tư vấn thuế. Sau nhiều năm đầu tư, người đàn ông này hiện sở hữu 5 tòa nhà với tổng cộng 73 căn hộ, mang về 45 triệu yên (khoảng 7,5 tỷ đồng) tiền thuê cho mỗi năm. Như vậy tính ra trung bình 1 tháng, Eren thu được 3.750.000 yên (khoảng 625 triệu đồng) từ việc cho thuê nhà. Eren cho biết tài sản ròng hiện tại của những căn hộ anh đang sở hữu rơi vào khoảng 500 triệu yên (khoảng 82,9 tỷ đồng).

Dù đang sở hữu danh mục BĐS lớn, Eren cho biết hành trình đầu tư của anh không bắt đầu với sự am hiểu đầy đủ về thị trường. Khi mới bước vào lĩnh vực này, anh cũng từng băn khoăn trước những câu hỏi như có nên mua căn này hay không, nên tin tưởng lời giới thiệu của nhân viên môi giới đến mức nào, ngân hàng sẽ định giá tài sản ra sao hay khoản đầu tư sẽ ra sao nếu bán lại sau này.

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Theo Eren, bất động sản là một khoản đầu tư khó có thể dễ dàng sửa sai sau khi giao dịch đã hoàn tất, bởi số tiền liên quan thường rất lớn. Chính vì vậy, trong quá trình tích lũy tài sản, anh dần hình thành cách tiếp cận không chỉ nhìn vào bản thân căn nhà mà còn xem xét nhiều yếu tố liên quan như thuế, khoản vay, dòng tiền, giá trị tài sản, khả năng bán lại và kế hoạch hình thành tài sản trong tương lai.

Một trong những kinh nghiệm mà Eren nhấn mạnh là nhà đầu tư không nên chỉ quan tâm đến việc tìm một bất động sản được quảng cáo là “tốt”. Theo anh, cách tiếp nhận thông tin và đưa ra quyết định cũng quan trọng không kém việc lựa chọn tài sản.

Mỗi bên tham gia thị trường thường có một góc nhìn riêng. Nhân viên kinh doanh bất động sản có xu hướng tập trung vào giao dịch mua bán, chuyên gia thuế quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề về thuế, trong khi ngân hàng chú trọng vào khả năng cấp vốn và đánh giá khoản vay. Vì vậy, Eren cho rằng người mua cần có một góc nhìn độc lập trước khi quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn.

Đây cũng là lý do Eren không đặt mục tiêu đơn thuần là “mua được bất động sản”. Theo anh, mục đích cuối cùng của đầu tư bất động sản phải là sử dụng bất động sản như một công cụ để hình thành tài sản. Một căn nhà có thể mang lại lợi ích về thuế nhưng nếu bản thân khoản đầu tư bị thua lỗ thì việc tiết kiệm thuế chưa chắc đã có ý nghĩa. Tương tự, một tài sản có thể tạo ra dòng tiền cho thuê nhưng nếu nhà đầu tư phải chịu khoản lỗ lớn khi bán lại thì cũng khó xem đó là một thương vụ thành công về mặt tích lũy tài sản.

Quan điểm này được hình thành và củng cố trong suốt quá trình đầu tư của Eren. Trước khi xây dựng danh mục gồm 5 tòa nhà và 73 căn hộ, anh từng giao dịch các căn hộ studio. Đến nay, 8 căn studio đã được bán, đem lại tổng lợi nhuận khoảng 37 triệu yên (khoảng 6,1 tỷ đồng).

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Một kinh nghiệm khác mà Eren rút ra là nên tìm kiếm “ý kiến thứ hai” trước khi xuống tiền. Khi anh bắt đầu đầu tư, việc tiếp cận thông tin đáng tin cậy không dễ dàng như hiện nay. Ngay cả khi đã nghe nhân viên bất động sản giải thích, người mua vẫn có thể khó xác định thông tin đó có đầy đủ và phù hợp với trường hợp của mình hay không.

Trong khi đó, giá trị mỗi giao dịch có thể lên tới hàng chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu yên (hơn 16 tỷ đồng). Vì vậy, Eren cho rằng việc quyết định chỉ dựa trên lời tư vấn của một nhân viên bán hàng là chưa đủ. Một góc nhìn độc lập trước khi mua có thể giúp nhà đầu tư nhận ra những điều kiện cần thận trọng hoặc thậm chí xác định rằng mình chưa nên đầu tư bất động sản vào thời điểm đó.

Hiện tại, dù đã đã dư tiền và tài sản để nghỉ hưu sớm, nhưng Eren vẫn đang làm công việc tư vấn thuế.

Với danh mục 5 tòa nhà, 73 căn hộ và doanh thu cho thuê khoảng 45 triệu yên (khoảng 7,5 tỷ đồng) mỗi năm, câu chuyện của Eren cho thấy đầu tư bất động sản đối với anh không chỉ xoay quanh việc mua càng nhiều nhà càng tốt. Thay vào đó, anh tập trung vào cách đánh giá một tài sản trước khi mua, khả năng tạo dòng tiền, nguồn vốn, thuế và đặc biệt là phương án bán lại trong tương lai.

Eren cũng không cho rằng bất động sản phù hợp với tất cả mọi người. Theo anh, có người phù hợp với chứng khoán, có người đang ở giai đoạn nên tích lũy tiền mặt, thậm chí có những thời điểm một người chưa nên đầu tư. Điều quan trọng không phải là bằng mọi giá phải sở hữu bất động sản, mà là lựa chọn phương thức hình thành tài sản phù hợp với hoàn cảnh của mình.

(Nguồn: note.com)