Vụ việc xảy ra ngày 23/9 theo giờ địa phương. Theo CNA, đám cháy bùng lên lúc 7h29 phút sáng và bị dập tắt khoảng 2 phút sau đó. Không có thương vong được ghi nhận. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cháy bãi đậu xe điện ở Trung Quốc.