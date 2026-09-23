Cháy bãi đậu xe điện của một tòa chung cư ở quận Tây Hồ, Trung Quốc, khói đen bao trùm công trình
Một đám cháy xảy ra ở bãi đỗ xe điện của một tòa nhà ở Quận Tây Hồ, Thành phố Hàng Châu, Trung Quốc khiến khói đen bao trùm toàn bộ công trình.
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Vụ việc xảy ra ngày 23/9 theo giờ địa phương. Theo CNA, đám cháy bùng lên lúc 7h29 phút sáng và bị dập tắt khoảng 2 phút sau đó. Không có thương vong được ghi nhận. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Cháy bãi đậu xe điện ở Trung Quốc.
Việt Nam hàng ngày