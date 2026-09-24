Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, lợi suất trái phiếu tăng cao nhất 19 năm, dự báo Fed tăng lãi suất nhảy vọt 70%

Chốt phiên ngày 23/9, chỉ số Dow Jones giảm 0,7%, S&P 500 giam 0,8% và Nasdaq Composite giảm 1,1%. Nasdaq quay đầu sau khi liên tiếp lập đỉnh trong những phiên đầu tuần.

Tâm điểm của thị trường nằm ở lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất kỳ hạn 10 năm có lúc lên 5,12%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tăng mạnh lên quanh 4,9%. Diễn biến này gây sức ép lên định giá cổ phiếu, đặc biệt là nhóm công nghệ và các tài sản nhạy cảm với lãi suất.

Đà tăng của lợi suất được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự báo. Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của S&P Global tăng từ 56 điểm trong tháng 8 lên 58,4 điểm trong tháng 9, cao nhất kể từ tháng 7/2021 và vượt xa mức 55,3 điểm mà thị trường dự báo. S&P Global đồng thời ghi nhận áp lực chi phí đầu vào gia tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tiếp tục dai dẳng.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vì thế tăng lên. Thống đốc Fed Michael Barr cho rằng có thể cần thêm các điều chỉnh chính sách để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% đúng thời hạn. Thị trường sau đó nâng xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 lên khoảng 70%-71%.

Giá dầu cũng góp phần thúc đẩy nỗi lo lạm phát. Giá dầu Brent và WTI tăng khi triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa chắc chắn. Nhà đầu tư đồng thời theo dõi các diễn biến ngoại giao sau thông tin quan chức Mỹ và Iran đã gặp nhau trong nhiều giờ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Một tâm điểm khác là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Hai bên dự kiến thảo luận nhiều vấn đề, gồm thương mại, đất hiếm và trí tuệ nhân tạo.

Thị trường công nghệ đặc biệt chú ý tới khả năng xuất hiện những tín hiệu mới liên quan đến chính sách AI, dù giới quan sát không kỳ vọng cuộc gặp tạo ra bước đột phá chính sách lớn.

Theo Yahoo Finance