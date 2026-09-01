Quan chức Fed cảnh báo rủi ro tăng cao, thị trường tăng đặt cược lãi suất lại được nâng thêm trong tháng 10

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins đưa ra nhận định trên khi giải thích lý do bà ủng hộ quyết định tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed tuần trước.

Collins viết trên LinkedIn: "Dựa trên tất cả thông tin hiện có, tôi nhận thấy khả năng xảy ra những kịch bản trong tương lai mà lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mức 2% đang tăng lên".

Theo bà, việc đưa lãi suất liên bang lên mức "hạn chế hơn một chút" sẽ giúp bảo đảm lạm phát quay trở lại mục tiêu một cách bền vững.

Fed ngày 16/9 nhất trí nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất tham chiếu lên 3,75-4%. Đây là lần tăng đầu tiên của ngân hàng trung ương Mỹ sau hơn 3 năm, trong bối cảnh giá năng lượng cao và nhiều áp lực khác khiến quá trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu gặp khó khăn.

Collins tham gia các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và đóng góp vào quá trình thảo luận chính sách, nhưng không có quyền biểu quyết trong năm nay. Năm 2025, khi Fed Boston có quyền bỏ phiếu theo cơ chế luân phiên, bà đứng cùng phe đa số trong cả 8 cuộc họp, bao gồm ủng hộ giữ nguyên lãi suất tháng 7 và ba đợt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, 10 và 12.

Theo Collins, rủi ro lạm phát tăng hiện lớn hơn trước, trong khi tình trạng của thị trường lao động Mỹ lại có phần tích cực hơn.

Bà nhận định thêm, điều kiện thị trường lao động nhìn chung có vẻ mạnh hơn một chút và tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp. Đây là yếu tố quan trọng đối với Fed. Ngân hàng trung ương Mỹ có nhiệm vụ kép là duy trì ổn định giá cả và thúc đẩy việc làm tối đa.

Nếu thị trường lao động suy yếu mạnh, Fed sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi tiếp tục tăng lãi suất vì chi phí vay cao có thể khiến doanh nghiệp giảm đầu tư và tuyển dụng. Tuy nhiên, khi việc làm vẫn ổn định, Fed có thêm dư địa để tập trung vào lạm phát.

Collins nói: "Với thị trường lao động ở trạng thái tốt hơn, chính sách tiền tệ có thể tập trung vào việc kịp thời khôi phục ổn định giá cả, đặc biệt sau 5 năm rưỡi lạm phát quá cao".

Câu hỏi hiện nay là liệu đợt tăng lãi suất tháng 9 có phải động thái đơn lẻ hay mở đầu cho một giai đoạn thắt chặt mới.

Thị trường vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, khoảng 53,1% nhà đầu tư kỳ vọng Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 10.

Cảnh báo của Collins xuất hiện khi các ngân hàng trung ương khác cũng theo dõi nguy cơ một đợt tăng giá năng lượng mới kéo dài áp lực lạm phát.

Philip R. Lane, thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ngày 22/9 cảnh báo "làn sóng tăng giá năng lượng thứ hai" có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao lâu hơn.

Theo ông, ECB dự báo áp lực tăng giá sẽ xuất hiện ở thực phẩm, năng lượng nói chung, trong đó có điện, cũng như giá hàng hóa. Nếu cú sốc trở nên lớn và dai dẳng hơn trong mùa thu, tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro cũng có thể bị ảnh hưởng.

Kịch bản cơ sở của ECB hiện dựa trên diễn biến được phản ánh trong giá dầu và khí đốt trên thị trường. Đường cong giá kỳ hạn cho thấy căng thẳng có thể dịu bớt vào cuối năm nay.

"Tình hình sẽ không trở lại bình thường, nhưng sẽ có một số cải thiện so với hiện nay", Lane nói, đồng thời nhấn mạnh mức độ bất định vẫn rất lớn.

Theo CNBC