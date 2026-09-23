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Cảnh sát đột kích căn nhà của xã hội đen, tịch thu hơn 600 cọc tiền mặt bọc nilon trị giá 95 tỷ đồng giấu trong khe tường, sàn nhà, nhiều xô nhựa được huy động để đưa tiền ra ngoài

| | Tài chính quốc tế

Cảnh sát đột kích căn nhà của xã hội đen, tịch thu hơn 600 cọc tiền mặt bọc nilon trị giá 95 tỷ đồng giấu trong khe tường, sàn nhà, nhiều xô nhựa được huy động để đưa tiền ra ngoài

Kết quả này là một phần trong chiến dịch điều tra kéo dài nhiều tháng của cơ quan chức năng.

Trong cuộc khám xét căn nhà liên quan đến băng đảng Angelino tại Caivano, vùng Naples ngày 21/9, lực lượng chống mafia Italy đã thu giữ 3,2 triệu euro (95 tỷ VNĐ) tiền mặt.

Hơn 600 cọc tiền mệnh giá 50 euro được giấu kín trong kẽ tường, dưới sàn nhà và các ngăn tủ bí mật. Do số lượng quá lớn, các điều tra viên phải dùng nhiều xô nhựa để vận chuyển tiền ra ngoài trước khi đưa về kho tang vật bằng xe bọc thép.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ 11 đồng hồ Rolex đắt tiền, vũ khí và nhiều công cụ phục vụ hoạt động buôn bán ma túy.

Chiến dịch kéo dài nhiều tháng do công tố viên Nicola Gratteri chỉ đạo đã dẫn đến việc bắt giữ 34 nghi phạm với các cáo buộc tống tiền, buôn bán ma túy và tham gia tổ chức mafia. 

Theo ông Gratteri, băng Angelino vận hành theo mô hình "doanh nghiệp" chuyên nghiệp, chia ca hoạt động phi pháp liên tục.

Toàn bộ 3,2 triệu euro bị tịch thu sẽ được chuyển vào "Quỹ Tư pháp" của Italy để hỗ trợ nạn nhân của tội phạm có tổ chức, đồng thời trang trải chi phí cho các hoạt động nghe lén điều tra tại Naples.

Theo CNN

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
italy

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