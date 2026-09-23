Người dân Greenland vui mừng nhưng không khỏi hoài nghi về thỏa thuận quân sự với Mỹ

"Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và cho rằng kết quả này rất hợp lý. Chúng tôi có thể hài lòng với điều đó”, Naaja Nathanielsen - một nghị sĩ đại diện cho Greenland tại Quốc hội Đan Mạch - chia sẻ với Reuters.

Chủ tịch Nghị viện Greenland Kim Kielsen đã kêu gọi các hộ gia đình treo cờ Greenland vào ngày 23/9. Nhà hoạt động Orla Joelsen cũng khuyến khích cư dân Nuuk (Greenland) ra sân bay chào đón phái đoàn trở về từ New York, nơi họ đã đạt được thỏa thuận này.

(Từ trái sang phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tại lễ ký kết ba bên về thỏa thuận an ninh của Greenland, diễn ra trong khuôn khổ kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York (Mỹ), ngày 22/9. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, tái mở cửa các căn cứ từ thời Chiến tranh Lạnh là Narsarsuaq và Mestersvig, đồng thời mở ra triển vọng về việc tái đầu tư và tạo thêm cơ hội việc làm.

"Mỹ từng có sự hiện diện đáng kể tại Greenland trước đây, nên điều này không có gì mới”, nghị sĩ Nathanielsen nói. "Tuy nhiên, do những bất ổn trong vài năm qua, người dân Greenland có thể sẽ hoài nghi hơn. Vì vậy, cần có những nỗ lực để trấn an họ”.

Mỹ bắt đầu xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland từ Thế chiến thứ hai. Trong Chiến tranh Lạnh, nước này duy trì 17 cơ sở quân sự cùng hơn 10.000 quân nhân để giám sát lực lượng Liên Xô. Ngày nay, chỉ còn lại Căn cứ Không gian Pituffik với khoảng 150 quân nhân Mỹ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và phái đoàn uống bia tại một quán bar ở Manhattan sau khi thỏa thuận được ký kết tại New York. (Ảnh: Reuters)

Ông Pitanguaq Mikissen (69 tuổi) - một cựu nhân viên hỗ trợ vận hành tàu - cho rằng việc mở cửa trở lại một số căn cứ cũ của Mỹ sẽ mang lại sự an toàn cao hơn cho 57.000 cư dân tại vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dân đều hài lòng.

Jensia Dam-Davidsen (40 tuổi), một giáo viên thanh nhạc, nhận định:” Thỏa thuận này dường như sai lầm trên mọi phương diện, nhất là trong bối cảnh Đan Mạch vừa mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây”.

Đan Mạch đã gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự tại Greenland, thông qua việc triển khai thêm binh sĩ, tăng cường ngân sách quốc phòng tại Bắc Cực và đón tiếp các đồng minh tham gia tập trận.

Ngoài vấn đề trên, một số người dân Greenland lo ngại rằng việc mở rộng hoạt động quân sự - bao gồm gia tăng tần suất di chuyển của máy bay và tàu thuyền - có thể gây ảnh hưởng đến các khu vực săn bắt và đánh bắt cá vốn là nguồn sinh kế của cộng đồng, mặc dù thỏa thuận đã quy định rõ các hoạt động này phải tôn trọng xã hội và lối sống truyền thống của người dân Greenland.