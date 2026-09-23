Một chỉ số vừa phá đỉnh đã tồn tại suốt 19 năm qua, FED chịu thêm áp lực phải tăng lãi suất

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đồng loạt tăng trong phiên giao dịch ngày 23/9 sau khi các dữ liệu mới về lĩnh vực dịch vụ và sản xuất cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 8 điểm cơ bản lên 4,464%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm – mức tham chiếu quan trọng trên thị trường tài chính toàn cầu – tăng khoảng 7 điểm cơ bản lên 5,058%. Đây là mức cao nhất của lợi suất 10 năm kể từ tháng 7/2007, tức gần 19 năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 5,347%.

Một điểm cơ bản tương đương 0,01 điểm phần trăm. Giá trái phiếu và lợi suất biến động theo chiều ngược nhau.

Động lực chính đẩy lợi suất trái phiếu tăng là các số liệu kinh tế mới cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ đang mở rộng mạnh. Chỉ số PMI dịch vụ do S&P Global công bố tăng từ 56,5 điểm trong tháng 8 lên 58,7 điểm trong tháng 9, mức cao nhất trong gần 5 năm. PMI sản xuất cũng tăng lên 56,7 điểm, cao nhất trong hơn 4 năm.

Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách kinh doanh tại S&P Global Market Intelligence, nhận định hoạt động kinh doanh của Mỹ đang tăng trưởng mạnh. Theo ông Williamson, nếu không tính giai đoạn nhu cầu tăng đột biến sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau các biện pháp phong tỏa vì Covid-19, mức cải thiện hoạt động kinh doanh hiện nay là mạnh nhất kể từ đầu năm 2015.

Đáng chú ý, đà tăng được ghi nhận đồng thời ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào cũng đang gia tăng. Williamson cho biết chi phí đầu vào trong tháng 9 tăng với tốc độ mạnh nhất trong 4 năm, trong đó chi phí nhiên liệu và vận tải tăng đáng kể do giá dầu đi lên.

Điều này làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, gây thêm áp lực lên Fed.

Lợi suất trái phiếu còn được đẩy lên cao hơn sau những phát biểu của Michael Barr, một quan chức Fed. Ông cho rằng Fed có thể cần tiếp tục tăng lãi suất khi "rủi ro đối với việc đạt mục tiêu lạm phát đã gia tăng".

Fed đã nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản trong tuần trước, trong bối cảnh giá năng lượng tăng góp phần khiến các chỉ số lạm phát duy trì ở mức cao.

Sau loạt dữ liệu kinh tế mới, thị trường cũng điều chỉnh kỳ vọng về bước đi tiếp theo của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 đã tăng lên 64% trong ngày 23/9, từ mức 55% một ngày trước đó. Cách đây một tháng, xác suất này chưa tới 10%.

Việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt 5% là diễn biến đáng chú ý đối với thị trường tài chính, bởi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn này thường được xem là một trong những mức tham chiếu quan trọng để định giá nhiều loại tài sản, từ cổ phiếu đến tín dụng và các khoản vay dài hạn.

Diễn biến mới nhất cho thấy nhà đầu tư đang phải cân nhắc đồng thời hai yếu tố: một nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh và nguy cơ lạm phát dai dẳng có thể khiến chính sách tiền tệ duy trì ở mức thắt chặt lâu hơn.

Tham khảo: CNBC