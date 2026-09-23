13.000 nhân viên rời Novo trong một năm: ‘Ông lớn’ thuốc giảm cân đang gặp chuyện gì?

Mới đây, nhà sản xuất thuốc giảm cân của Đan Mạch Novo cho biết đã cắt giảm tổng cộng 13.000 nhân viên trong vòng một năm, trong bối cảnh hãng tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm chi phí trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Thông tin được công bố khi CEO Mike Doustdar trình bày chiến lược mới của tập đoàn tại ngày hội nhà đầu tư. Ông đang chịu áp lực phải đưa ra kế hoạch giúp Novo khôi phục đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau khi doanh nghiệp tụt lại phía sau đối thủ Eli Lilly trên thị trường thuốc điều trị béo phì trị giá hàng tỷ USD.

Năm ngoái, Novo đã công bố kế hoạch cắt giảm 9.000 việc làm, trong đó có khoảng 5.000 vị trí tại Đan Mạch, trên tổng số 78.400 nhân viên của tập đoàn vào thời điểm đó. Đến ngày hôm nay, hãng cho biết thêm 4.000 nhân viên đã rời công ty trong 12 tháng qua, nâng tổng số người rời Novo trong một năm lên khoảng 13.000. Tuy nhiên, công ty không cho biết bao nhiêu trường hợp là nhân viên chủ động nghỉ việc.

Song, việc công bố chiến lược mới này đã khiến cổ phiếu của thương hiệu giảm mạnh tới 7% trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hãng đang tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm sự phụ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực. Theo kế hoạch được công bố, Novo đặt mục tiêu đưa ra thị trường hơn 5 loại thuốc vào cuối thập kỷ này. Tập đoàn kỳ vọng các sản phẩm mới sẽ giúp đa dạng hóa danh mục thuốc, đồng thời tạo thêm động lực cho doanh thu và lợi nhuận trong những năm tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Novo đang chịu sức ép ngày càng lớn trên thị trường thuốc điều trị béo phì. Đối thủ Eli Lilly đã vượt lên trong cuộc cạnh tranh, buộc Novo phải đồng thời cắt giảm chi phí, tinh gọn nhân sự và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Theo Financial Times



