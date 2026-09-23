Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe tăng NMBT đã có hợp đồng đầu tiên trị giá tới... 5,14 tỷ euro

| | Tài chính quốc tế

Xe tăng NMBT được phát triển dựa một phần trên khái niệm KF51 Panther của Đức, được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng thiết giáp.

Xe tăng NMBT đã có hợp đồng đầu tiên trị giá tới... 5,14 tỷ euro- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Ý đã bắt đầu quá trình mua sắm xe tăng chiến đấu chủ lực NMBT thế hệ mới và các phương tiện chuyên dụng dựa trên chúng, với tổng chi phí 5,14 tỷ euro.

Quy trình tương ứng với mã số định danh BD0D09994D đã được công bố ngày 21/9, trong cơ sở dữ liệu của Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ý (ANAC).

Tổng chi phí là 5,14 tỷ euro, khách hàng là Bộ Quốc phòng Ý. Chương trình mua sắm dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2038.

Đây là Dự án NMBT - Xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến của châu Âu, thông qua hoạt động mua sắm, Ý dự định hiện đại hóa toàn diện đội xe bọc thép hạng nặng của mình.

Trước đó có thông tin cho biết Ý cần khoảng 132 xe tăng mới, cũng như các phương tiện chuyên dụng sử dụng chung khung gầm. Vào tháng 6, đại diện Công ty LRMV đã xác nhận rằng NMBT đang được xem xét như một sự thay thế trong tương lai cho C1 Ariete.

Chiến xa này được phát triển bởi liên doanh Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) thành lập vào năm 2024, bởi Tập đoàn Leonardo của Ý và Rheinmetall của Đức.

Xe tăng NMBT đã có hợp đồng đầu tiên trị giá tới... 5,14 tỷ euro- Ảnh 2.

Xe tăng NMBT được trưng bày tại Triển lãm Eurosatory 2026.

Khái niệm NMBT một phần dựa trên chương trình Panther KF51 của Rheinmetall , nhưng xe tăng mới đang được sửa đổi như một nền tảng riêng biệt phù hợp với các yêu cầu của Quân đội Ý.

Mẫu thử nghiệm ra mắt tại Triển lãm Eurosatory 2026 sử dụng khung gầm Leopard 2A4 với tháp pháo mới, nhưng đại diện LRMV lưu ý cấu hình này không dành cho phiên bản sản xuất hàng loạt.

Nền tảng cuối cùng vẫn đang trong quá trình phát triển. Một khung gầm mới với khả năng cơ động và bảo vệ cải thiện đang được dự kiến bước vào sản xuất hàng loạt.

Theo tài liệu chính thức của Leonardo, NMBT sẽ được trang bị pháo nòng trơn L/55 120mm với bộ nạp tự động chứa 20 viên đạn sẵn sàng sử dụng và khả năng nâng cấp lên pháo 130mm trong tương lai.

Vũ khí bổ sung sẽ bao gồm một súng máy nòng đôi 12,7mm và module chiến đấu điều khiển từ xa với pháo 30×113mm, có thể được sử dụng để chống lại máy bay không người lái.

Phương tiện này cũng có khả năng sử dụng đạn tuần kích và điều khiển máy bay không người lái trinh sát. Kíp chiến đấu sẽ gồm 3 quân nhân, với khả năng bổ sung thêm người điều khiển thứ tư để kiểm soát UAV.

Trọng lượng chiến đấu của NMBT sẽ lên tới 69,5 tấn, tốc độ tối đa 70km/h và tầm hoạt động khoảng 450km.

Hệ thống phòng thủ kết hợp giáp composite và tổ hợp phòng vệ chủ động để chống lại đạn xuyên và máy bay không người lái.

Tính đến năm 2023, được biết trong số khoảng 200 xe tăng C1 Ariete đang phục vụ trong quân đội Ý, chỉ có khoảng 50 chiếc còn hoạt động được.

Để duy trì đội xe tăng hiện có, Ý trước đó đã ký hợp đồng hiện đại hóa Ariete,tuy nhiên trong tương lai, chính những xe tăng NMBT này mới là yếu tố nâng cấp cho lực lượng thiết giáp của Lục quân Ý.

Theo Militarnyi

Theo Sao Đỏ

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
châu âu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 2 cổ phiếu tăng vọt 8% trong phiên hôm nay khi nhà đầu tư đoán kết quả cuộc gặp được cả thế giới chú ý

Phát hiện 2 cổ phiếu tăng vọt 8% trong phiên hôm nay khi nhà đầu tư đoán kết quả cuộc gặp được cả thế giới chú ý Nổi bật

Phát hiện 4,6 triệu tấn quặng bị bỏ không, chứa 112 tấn vàng và 740.000 tấn đồng, đủ khai thác trong 20 năm

Phát hiện 4,6 triệu tấn quặng bị bỏ không, chứa 112 tấn vàng và 740.000 tấn đồng, đủ khai thác trong 20 năm Nổi bật

SVR: EU đang âm mưu ‘kế hoạch’ mới

SVR: EU đang âm mưu ‘kế hoạch’ mới

20:00 , 23/09/2026
Iran nêu các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Iran nêu các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

19:40 , 23/09/2026
Trung Quốc gỡ bỏ 68.000 phim ngắn phản cảm, hơn 90% liên quan AI

Trung Quốc gỡ bỏ 68.000 phim ngắn phản cảm, hơn 90% liên quan AI

19:20 , 23/09/2026
Người đàn ông sở hữu 5 tòa nhà, 73 căn hộ trị giá 82,9 tỷ đồng: Ngồi chơi cũng kiếm được 625 triệu/tháng

Người đàn ông sở hữu 5 tòa nhà, 73 căn hộ trị giá 82,9 tỷ đồng: Ngồi chơi cũng kiếm được 625 triệu/tháng

19:00 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên