Trung Quốc bất ngờ gây xôn xao khi mở bán đĩa bay chở người cất hạ cánh thẳng đứng

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt đoạn video ghi lại cảnh mua bán một phương tiện có hình thù kỳ lạ tại thành phố Nghĩa Ô thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin một cỗ máy mang hình dáng giống hệt chiếc đĩa bay ngoài hành tinh được chào bán công khai.

Đáng chú ý, đây hoàn toàn không phải là mô hình trang trí hay đạo cụ phục vụ cho các bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là một phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện (eVTOL) chở người thực thụ đã bước ra đời sống thực tế.

Mạng xã hội lan truyền thông tin thành phố Nghĩa Ô thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mở bán thiết bị bay hình đĩa bay UFO. Thiết bị không phải đạo cụ phim ảnh mà là phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) chở người có khả năng hoạt động thực tế.

Về mặt thiết kế bên ngoài, thiết bị bay gây ấn tượng mạnh nhờ phần thân mang hình chiếc đĩa bay kinh điển, kết hợp cùng khoang điều khiển dạng hình cầu trong suốt cho phép quan sát toàn cảnh 360 độ. Thiết kế này giúp người ngồi bên trong có được tầm nhìn bao quát và trọn vẹn không gian xung quanh khi phương tiện di chuyển trên không.

Nhằm tối ưu hóa trọng lượng cũng như bảo đảm độ bền cơ học cho quá trình vận hành, phần thân chính của phương tiện được gia công chế tạo từ sự kết hợp của nhiều loại vật liệu hiện đại, bao gồm sợi thủy tinh, sợi carbon, hợp kim nhôm và các tấm ván nhiều lớp chuyên dụng trong lĩnh vực hàng không. Bên trong khoang lái được bố trí không gian vừa vặn, đủ chỗ để chở từ một đến hai hành khách cho mỗi chuyến bay.

Thiết kế thân dạng đĩa bay, khoang lái hình cầu trong suốt 360 độ, cấu tạo từ sợi thủy tinh, sợi carbon, hợp kim nhôm và ván nhiều lớp hàng không, sức chứa 1 đến 2 hành khách. Sở hữu công nghệ cất hạ cánh thẳng đứng không cần đường băng, tích hợp hệ thống tự lái, hướng đến phục vụ ngắm cảnh tầm thấp, du lịch danh thắng và biểu diễn bay.

Xét về khả năng vận hành kỹ thuật, thiết bị này áp dụng công nghệ cất hạ cánh thẳng đứng tiên tiến, giúp quá trình cất cánh và hạ cánh diễn ra hoàn toàn độc lập mà không cần đến sự hỗ trợ của bất kỳ đường băng mặt đất nào. Điểm đặc biệt là phương tiện còn hỗ trợ hệ thống tự lái, giúp hành trình di chuyển trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Để nâng cao tính an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ va chạm, cỗ máy sử dụng cấu trúc dẫn động gồm sáu cánh quạt ống dẫn. Toàn bộ các cánh quạt này đều được giấu kín và bao bọc hoàn toàn bên trong thân máy bay, loại bỏ những rủi ro thường gặp ở các cánh quạt hở bên ngoài.

Không dừng lại ở đó, phương tiện còn sở hữu khả năng lưỡng thể khi có thể cất cánh và hạ cánh linh hoạt trên cả mặt đất lẫn mặt nước, đồng thời có thể chống chịu được sức gió lên tới cấp năm.

Trang bị hệ thống sáu cánh quạt dạng ống dẫn giấu kín trong thân, có khả năng cất hạ cánh trên cả đất liền lẫn mặt nước, chịu được sức gió cấp năm. Thông số vận hành gồm độ cao khoảng 30 mét, thời gian bay 15 phút, giá bán niêm yết 800.000 nhân dân tệ mỗi chiếc.

Với các đặc tính kỹ thuật kể trên, phương tiện này được định vị hướng đến những mục đích phục vụ thực tế, chủ yếu dành cho các hoạt động ngắm cảnh trên không ở tầm thấp, phục vụ du khách tham quan tại các khu du lịch danh lam thắng cảnh và tham gia vào những màn biểu diễn bay trên bầu trời.

Thông tin chi tiết từ tờ Nghĩa Ô Thương Báo cho biết, khi hoạt động, phương tiện bay hình đĩa bay này duy trì độ cao hành trình ở mức khoảng 30 mét so với mặt đất, với thời gian bay liên tục cho mỗi lần hoạt động đạt khoảng 15 phút.

Phương tiện đã nhận giấy phép bay đặc biệt cho thiết bị bay không người lái dân dụng từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc. Sản phẩm này cũng thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo thương nhân trong và ngoài nước. Vào năm ngoái, nhà sản xuất từng nhận được một đơn đặt hàng trị giá 120 triệu nhân dân tệ khi khách hàng đặt mua một lúc hơn 100 chiếc.

Về tính pháp lý, thiết bị bay chở người hình đĩa bay độc đáo này đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc chính thức cấp giấy phép bay đặc biệt dành cho phương tiện bay không người lái dân dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác trong thực tế.

Hiện tại, sản phẩm đang được niêm yết với mức giá 800.000 nhân dân tệ cho mỗi chiếc. Mức giá cùng tính năng mới lạ đã nhanh chóng giúp cỗ máy này thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo giới thương nhân cả ở thị trường trong nước lẫn khách hàng quốc tế.

Minh chứng rõ nét nhất cho sức hút thương mại của dòng sản phẩm này là vào năm ngoái, nhà sản xuất đã giành được một hợp đồng cung ứng quy mô lớn có tổng giá trị lên tới 120 triệu nhân dân tệ, khi một đối tác khách hàng đã quyết định đặt mua số lượng lớn với hơn 100 chiếc cùng lúc.