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Đột kích một biệt thự vào sáng sớm, cảnh sát phát hiện 3 người phụ nữ bị giam giữ trong tình cảnh kinh hoàng

| | Tài chính quốc tế

Một nạn nhân đã gửi lời cầu cứu qua tin nhắn.

Sáng sớm ngày 23 tháng 9, cảnh sát Thái Lan đã đột kích một biệt thự ở Chon Buri sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu từ một phụ nữ Trung Quốc. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 người đàn ông Trung Quốc sau khi 3 phụ nữ Trung Quốc cáo buộc những người này giam giữ trái phép, cưỡng hiếp và đòi tiền chuộc.

Cảnh báo bắt đầu vào khoảng 23 giờ đêm qua khi một người thân liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Chon Buri sau khi nhận được tin nhắn từ người phụ nữ nói rằng cô có thể đang gặp nguy hiểm.

Đến khoảng 0 giờ 30 sáng, hơn 20 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Chon Buri, Đồn Cảnh sát Bang Lamung, Cảnh sát Du lịch, Sư đoàn Xuất nhập cảnh 3 cùng các đơn vị khác đã bao vây một ngôi nhà hai tầng ở xã Takhian Tia, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri.

Một số thành viên trong đội đã trèo qua tường rào phía trước để vào bên trong và bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc đang ngồi trên ghế sofa ở tầng dưới. Hai người phụ nữ Trung Quốc được tìm thấy trong một phòng kế bên ở tầng trệt.

Sau đó, cảnh sát lên tầng trên và phát hiện thêm ba người đàn ông Trung Quốc. Những người này bị yêu cầu ngồi xuống và bị khống chế ngay tại chỗ. Tại một phòng ngủ khác ở tầng trên, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ Trung Quốc mặc đồ ngủ, trên người có nhiều vết thương và vẻ mặt rất hoảng sợ. Cô tỏ ra nhẹ nhõm thấy rõ khi nhận ra cảnh sát đã đến giải cứu.

Cảnh sát cũng tìm thấy một sợi xích dài được cho là dùng để trói nạn nhân, ngăn không cho cô bỏ trốn.

Tại hiện trường, các điều tra viên còn phát hiện nhiều hộp bao cao su, dụng cụ sử dụng ma túy đá và các vật dụng đã qua sử dụng được xác định là "K-pod" (đầu hút vape chứa Ketamine).

Trong lời cầu cứu gửi qua WeChat, người phụ nữ cho biết cô không cầm điện thoại và khai rằng mình đang bị giữ tại ngôi nhà này.

Cô dặn người nhận không được phản hồi vì điều đó có thể đẩy cô vào nguy hiểm, cho biết bên trong có nhiều đàn ông cùng 3 người phụ nữ, đồng thời yêu cầu cử lực lượng cảnh sát thật đông đến hiện trường.

Cô cũng chia sẻ vị trí của căn biệt thự hai tầng, nhắc nhở cảnh sát cẩn trọng, xác nhận những người bên trong không có súng và dặn người nhận cũng không được gửi bất kỳ tin nhắn nào cho cô.

Kiểm tra hộ chiếu xác định danh tính ba phụ nữ Trung Quốc gồm: cô Liu (36 tuổi), cô Liu (32 tuổi) và cô Xing (23 tuổi).

Cả ba khai với điều tra viên rằng họ được liên hệ và mời làm công việc giải trí trước khi di chuyển đến căn nhà này.

Các nạn nhân cho biết sau khi đến nơi, nhóm nam giới đã giam giữ, cưỡng hiếp họ, sau đó nhắn tin đòi tiền chuộc từ người thân của họ.

Kiểm tra ban đầu cho thấy không ai trong số 4 người này có hộ chiếu. Cảnh sát cáo buộc họ đã nhập cảnh trái phép vào Thái Lan qua các đường tiểu ngạch biên giới.

Bằng chứng thu thập từ điện thoại di động của một trong những người đàn ông bị bắt giữ bao gồm các bức ảnh được cho là quay lại cảnh các phụ nữ Trung Quốc bị sàm sỡ, cùng các hình ảnh liên quan đến Ketamine.

Các điều tra viên hiện đang tiếp tục giám định chứng cứ và hoàn tất các thủ tục pháp lý để xác định tất cả các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ các cáo buộc giam giữ người trái pháp luật, cưỡng hiếp và đòi tiền chuộc của các nạn nhân.

Nguồn: The Thaiger

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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