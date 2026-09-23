Hàng Thái Lan "lao dốc": Thị trường Campuchia chứng kiến điều chưa từng có chỉ trong 1 năm

Các tập đoàn như PTT, Mama và Major Cineplex của Thái Lan đang thu hẹp quy mô hoặc rút khỏi thị trường Campuchia. Các nhà sản xuất trong nước của Campuchia đang chiếm lĩnh thị phần chưa từng có, nhưng lại gặp một số khó khăn.

Gian hàng của một thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da Campuchia tại hội chợ sản phẩm địa phương. Ảnh: CambodgeMag

Kim ngạch thương mại song phương giảm 1/3

Số liệu từ Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Campuchia (GDCE) cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,81 tỷ USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Thái Lan giảm 37,5%, xuống còn 1,33 tỷ USD. Xuất khẩu của Campuchia giữ được mức ổn định hơn, đạt 479,9 triệu USD (giảm 10,3%). Thâm hụt thương mại của Campuchia với Thái Lan đã giảm gần một nửa, xuống còn 849 triệu USD.

Tuy nhiên, đà sụt giảm đang có dấu hiệu chững lại: mức giảm so với cùng kỳ năm trước đã thu hẹp từ 43,5% vào tháng 1/2026 xuống còn 32,7% vào tháng 7. Thái Lan vẫn là đối tác thương mại lớn thứ năm của Campuchia, xếp sau Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam và Nhật Bản. Hàng hóa hiện được vận chuyển qua Lào, hoặc qua đường biển và đường hàng không.

Ngoài nhiên liệu và khí đốt, không có lệnh cấm nào khác nhắm vào các sản phẩm của Thái Lan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Campuchia Kun Nhem đã nêu rõ quan điểm vào tháng 11/2025: việc có mua hàng Thái Lan hay không hoàn toàn tùy thuộc vào người tiêu dùng Campuchia.

Tuy nhiên, đối với Phó chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Lim Heng, làn sóng tẩy chay hàng Thái chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong hoạt động thương mại của Campuchia. Tại các cửa hàng ở nước này, một số người mua kiểm tra mã vạch để tránh các sản phẩm có mã đầu số 885 của Thái Lan và ưu tiên chọn mã 884 của Campuchia.

Một khách hàng đang lựa chọn sản phẩm tại siêu thị ở Campuchia. Ảnh: CambodgeMag

Các tập đoàn Thái Lan xem xét lại kế hoạch kinh doanh

Theo CambodgeMag, các doanh nghiệp Thái Lan đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Doanh số bán nhiên liệu của OR (nhánh bán lẻ thuộc tập đoàn PTT) đã giảm 72,8% trong quý 1 năm 2026 xuống còn 46 triệu lít, so với mức hơn 150 triệu lít mỗi quý trước khi xảy ra xung đột. Tập đoàn này đã triển khai quy trình đánh giá gồm ba giai đoạn, có thể dẫn đến việc rút lui khỏi thị trường Campuchia một cách có trật tự. Dù Campuchia chỉ đóng góp 2-3% tổng doanh thu, OR vẫn đang vận hành 91 trạm xăng và 136 cửa hàng Café Amazon tại nước này.

Ông Pun Paniangvait - Chủ tịch Thai President Foods – nhà sản xuất mì ăn liền Mama - cho biết từng đạt doanh thu khoảng 1 tỷ baht tại thị trường Campuchia. Nhưng tập đoàn này đã loại bỏ thị trường Campuchia khỏi các báo cáo kinh doanh năm 2026, tạm dừng hoạt động nhà máy tại địa phương và hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy mới ở Phnom Penh. Hiện tại, họ đang kỳ vọng vào các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam để bù đắp cho sự sụt giảm này.

Các doanh nghiệp Thái Lan khác đang chọn cách rút lui hoặc hoạt động một cách âm thầm. Major Cineplex đã chấm dứt hoạt động tại Campuchia vào tháng 2/2026 sau 12 năm hiện diện tại đây. Carabao ghi nhận doanh thu quốc tế giảm 40% trong quý 1, với nguyên nhân một phần đến từ thị trường Campuchia. Mistine – thương hiệu từng đạt doanh thu hơn 300 triệu baht tại Campuchia – đã cắt giảm ngân sách tiếp thị. Một số thương hiệu đã thu nhỏ kích thước logo hoặc thậm chí che giấu tên thương hiệu trên bao bì sản phẩm. Một nhà sản xuất hàng gia dụng thiết yếu đang cân nhắc tái khởi động nhà máy dưới một thương hiệu của Campuchia.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Campuchia chiếm 30% thị phần

Về phía Campuchia, các hiệp hội doanh nghiệp đang tỏ ra lạc quan. Theo ông Te Tangpor - Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia (FASMEC), các sản phẩm nội địa hiện chiếm tới 30% thị trường trong nước, so với mức chỉ khoảng 2% cách đây 20 năm. Liên đoàn này cũng ước tính nhu cầu đối với các sản phẩm này đã tăng khoảng 30% trong vòng một năm.

Trong ngành sữa tươi, công ty Khmer Fresh Milk đã vận hành trang trại Kirisu rộng 300 héc-ta tại huyện Bati (tỉnh Takeo, Campuchia) từ cuối năm 2020. Trang trại này đã được Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức khánh thành vào tháng 4/2024. Trước đó, vào năm 2021, một trong những người đồng sáng lập công ty ước tính rằng khoảng 80% lượng sữa tươi bán ra tại Campuchia là hàng nhập khẩu từ các nước láng giềng.

Một số thương hiệu Campuchia khác cũng cho biết họ sẽ ngừng sản xuất tại Thái Lan để chuyển hoạt động sản xuất về nước.

Sản phẩm ruốc cá đóng lọ của một nhà sản xuất Campuchia tại một hội chợ hàng nội địa. Ảnh: CambodgeMag

Hàng giả xuất hiện theo nhu cầu thị trường

CambodgeMag đưa tin, làn sóng hàng hóa "Made in Cambodia" cũng thu hút những kẻ làm hàng giả.

Vào tháng 8/2025, các thanh tra viên thuộc Tổng cục Bảo vệ Người tiêu dùng, Cạnh tranh và Chống Gian lận Campuchia (CCF) đã phát hiện mã vạch của Campuchia được dán đè lên các hộp sữa có đường nhập khẩu bởi công ty KOFI; cụ thể là 144 trong số 205 thùng hàng đã bị dán lại nhãn. Lệnh thu hồi sản phẩm đã được ban hành trong vòng 2 ngày sau đó.

Đến tháng 5/2026, tại tỉnh Kampot (Campuchia), CCF phát hiện đường của Thái Lan được đóng gói lại trong các bao bì có nhãn tiếng nước khác.

Các nhà sản xuất trong nước của Campuchia cũng là nạn nhân. Vào tháng 7, gần 7 tấn hàng giả sản xuất tại Trung Quốc nhưng sử dụng bao bì của doanh nghiệp địa phương đã bị thu giữ tại Phnom Penh; lô hàng này giả mạo một sản phẩm do LSV Industry sản xuất.

Bản thân FASMEC cũng đã cảnh báo các thành viên không nên lợi dụng đà phát triển này để trục lợi bằng cách bán hàng giả hoặc hàng kém chất lượng.

Bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn

Sự điều chỉnh lại thị trường Campuchia diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Vào tháng 4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2026 xuống còn 3,9%, sau khi đạt mức 4,8% vào năm 2025.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo lĩnh vực dịch vụ sẽ tăng trưởng chậm lại đáng kể, từ 3,4% xuống còn 2,3%, khi nền kinh tế nước này phải thích ứng với việc đóng cửa biên giới.

Tại Bangkok, tập đoàn Thai President Foods vẫn chưa từ bỏ thị trường Campuchia. Ông Pun Paniangvait không kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong năm nay, nhưng cho biết tập đoàn đã sẵn sàng bán hàng trở lại ngay khi nhu cầu tăng lên. Trong khi đó, các cửa khẩu biên giới vẫn đang bị đóng cửa.