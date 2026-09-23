So sánh sản lượng trứng vịt gấp 40 lần tỉnh hơn 100 triệu dân của Trung Quốc, quan chức một tỉnh Campuchia ‘gây bão' dư luận

Việc sản xuất 120 triệu quả trứng vịt mỗi năm tại tỉnh Takeo (Campuchia) đã gây chú ý dư luận sau khi thống đốc tỉnh so sánh với sản lượng trứng được sản xuất tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, nơi tập trung nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Bộ Nội vụ (MOI TV) ngày 15/9, Thống đốc tỉnh Takeo, ông Vy Samnang, đã nhấn mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, những bước tiến trong dịch vụ công cộng và an ninh trên toàn tỉnh trong nửa đầu năm 2026.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Samnang cũng nhắc lại chuyến thăm gần đây của mình đến tỉnh Sơn Đông và chỉ ra sự khác biệt về sản lượng trứng vịt giữa 2 tỉnh như một bằng chứng về năng lực nông nghiệp của Takeo.

“Tỉnh Sơn Đông có dân số hơn 100 triệu người, nhưng lại không có khả năng sản xuất ngay cả trứng vịt. Tỉnh này chỉ có thể sản xuất 3 triệu quả trứng, trong khi tỉnh Takeo với 1 triệu dân có thể sản xuất tới 120 triệu quả trứng mỗi năm. Vì vậy, năng lực của chúng ta thật đáng kinh ngạc”, ông nói.

Những phát ngôn này đã gây ra phản ứng dư luận. Một số người đặt câu hỏi liệu việc sản xuất trứng vịt có phải là cơ sở thích hợp để so sánh sự phát triển của Takeo với một tỉnh lớn của Trung Quốc hay không.

Một số người cho rằng Trung Quốc có một nền kinh tế lớn và đa dạng, Sơn Đông là một trong những tỉnh có nền kinh tế chủ chốt, nên sản lượng trứng vịt cao hơn không nhất thiết cho thấy sự phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn.

Những người khác bày tỏ sự thất vọng về việc quá chú trọng vào sản xuất trứng vịt, cho rằng sản lượng nông nghiệp cần được đánh giá cùng với sự phát triển công nghệ và các thước đo tiến bộ kinh tế khác.

Một người Campuchia sống ở Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, đã đưa ra một lời giải thích khả thi khác cho sự khác biệt về sản lượng, cho rằng nguyên nhân có thể là do trứng vịt không được sản xuất rộng rãi ở đó hoặc do nhu cầu về trứng vịt hạn chế.

Sơn Đông là một trong những tỉnh có nền kinh tế lớn nhất Trung Quốc, với cơ sở công nghiệp rộng lớn bao gồm sản xuất tiên tiến, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và các lĩnh vực công nghệ cao khác, cùng với năng lực nông nghiệp và xuất khẩu mạnh mẽ. Do đó, quy mô kinh tế của tỉnh vượt xa phạm vi sản xuất nông nghiệp.

Theo Khmer Times﻿



