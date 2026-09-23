Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bức ảnh chụp trong một toa tàu điện bỗng hút 20 triệu lượt xem và bàn luận: Phải rất tinh ý mới hiểu vì sao

| | Tài chính quốc tế

Một cư dân mạng đã đăng bài trên nền tảng X và chia sẻ bức ảnh chụp bên trong toa xe tàu điện ngầm sân bay Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc).

Rất nhiều du khách nước ngoài khi đến Đài Loan (Trung Quốc) du lịch đều sẽ trải nghiệm tàu điện ngầm sân bay (Airport MRT). Mới đây, một cư dân mạng người Nhật Bản khi đến đây công tác đã tiện tay chụp lại bức ảnh tay cầm trong toa xe, kèm theo lời khen ngợi "Đúng là Đài Loan!".

Người này đã đăng bài trên nền tảng X và chia sẻ bức ảnh chụp bên trong toa xe tàu điện ngầm sân bay Đào Viên. Bức ảnh đầu tiên chụp thiết kế cột đứng độc đáo trong toa xe, từ một cột chính vươn ra bốn tay cầm, giúp nhiều hành khách có thể bám chắc hơn. Bức ảnh thứ hai phóng to cận cảnh phần mối nối kim loại và không khỏi trầm trồ khen ngợi "Đúng là Đài Loan!".

Một bức ảnh toa xe tàu điện ngầm sân bay thu hút 20 triệu lượt xem, chuyên gia Nhật Bản khen ngợi khi thấy thiết kế tay cầm rất đơn giản nhưng hoàn hảo và không dễ để thực hiện

Góc nhìn chuyên môn về xử lý chi tiết

Vì bài đăng không nói rõ lý do nên đã khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng, họ liên tục bình luận hỏi rốt cuộc có điều gì bí ẩn ở đây. Những cư dân mạng nhiệt tình lập tức giải thích rằng điều này hoàn toàn dễ hiểu: đây là lời khen ngợi dành cho tay nghề hàn cực kỳ đẹp mắt và sự xử lý chi tiết hoàn hảo không chê vào đâu được.

Ngoài ra, nhiều người cũng đồng tình khen ngợi năng lực của Đài Loan với danh xưng "xứ sở xe đạp": "Không hổ danh là nơi sản xuất Giant, kỹ thuật hàn khung xe đạp của họ cũng vô cùng nổi tiếng", "Điều này chắc chắn do thợ hàn chuyên nghiệp làm", và thậm chí có người còn hy vọng tàu điện ngầm Nhật Bản cũng sẽ học hỏi theo.

Bài viết này bất ngờ trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Chính chủ bài đăng cũng tràn đầy thắc mắc: "Tại sao chỉ đăng 2 bức ảnh chụp tay cầm tàu điện ngầm mà lại đạt tới mười mấy triệu lượt hiển thị như vậy?"

Nguồn: ETtoday

Theo Chi Chi

Sức khoẻ 24H

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt người trẻ muốn rời nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cứ 5 người có 1 người lên kế hoạch, bỏ đi không chỉ vì tiền

Hàng loạt người trẻ muốn rời nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cứ 5 người có 1 người lên kế hoạch, bỏ đi không chỉ vì tiền Nổi bật

Hé lộ 'mạng nhện' gần 7 tỷ USD của Nga: Hàng trăm công ty trung gian, nhiều ngân hàng lớn trên thế giới liên quan trực tiếp

Hé lộ 'mạng nhện' gần 7 tỷ USD của Nga: Hàng trăm công ty trung gian, nhiều ngân hàng lớn trên thế giới liên quan trực tiếp Nổi bật

Litva tiến một bước gần hơn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Litva tiến một bước gần hơn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

12:48 , 23/09/2026
Ngỡ ngàng số đợt tấn công của Ukraine nhằm vào Nga tuần qua

Ngỡ ngàng số đợt tấn công của Ukraine nhằm vào Nga tuần qua

11:50 , 23/09/2026
Phát hiện 100 xe tải gần 100 tấn không người lái của Trung Quốc rầm rộ nối đuôi nhau giữa trời -40°C, hoạt động không ngừng nghỉ, tự động cân bằng trên đường trơn

Phát hiện 100 xe tải gần 100 tấn không người lái của Trung Quốc rầm rộ nối đuôi nhau giữa trời -40°C, hoạt động không ngừng nghỉ, tự động cân bằng trên đường trơn

11:34 , 23/09/2026
Quân đội Nga bao vây cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine

Quân đội Nga bao vây cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine

11:12 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên