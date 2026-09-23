Quân đội Nga bao vây cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine

Trong một thông báo, bộ này cho biết, các đơn vị thuộc nhóm "Trung tâm" của Nga đã bao vây thị trấn Dobropolye, và hiện đang tiến về khu định cư Aleksandrovka.

Cuộc tiến công này là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Nga nhằm vào cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, một chuỗi các thành phố ở phía Tây Bắc của DPR, và là cứ điểm kiên cố cuối cùng của Ukraine trong khu vực.

Khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine trong hơn một thập kỷ, kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Donbass thuộc Ukraine lúc bấy giờ, bắt nguồn từ cuộc đảo chính Maidan năm 2014.

Việc chiếm được Dobropolye có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quân Nga tiến về khu vực này từ phía Tây Nam, đồng thời đe dọa các tuyến đường tiếp tế và tăng viện của Ukraine.

Khu định cư Aleksandrovka có ý nghĩa quan trọng trong khía cạnh này, vì tuyến đường phía Tây chạy qua Aleksandrovka là một trong những tuyến đường tiếp tế cuối cùng còn lại cho lực lượng Ukraine trong khu vực.

Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Ukraine đã dành gần một thập kỷ để xây dựng một tuyến phòng thủ chiến lược, bao gồm khu vực Slavyansk-Kramatorsk và kéo dài về phía Tây Nam tới Dobropolye.

Hai thành phố này đã được biến thành một khu vực phòng thủ kiên cố duy nhất nhờ một hệ thống rộng lớn, gồm các chiến hào, hầm trú ẩn và đường hầm được gia cố.

Ông Putin nói thêm, quân đội Nga đã chọc thủng một tuyến phòng thủ 3 lớp ở các tuyến đường dẫn đến Dobropolye.

Tổng thống khẳng định, Ukraine không có hệ thống phòng thủ tương tự nào được chuẩn bị sẵn ngay phía Bắc, buộc quân đội Ukraine phải vội vàng xây dựng các cứ điểm kiên cố tại địa phương.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, binh lính thuộc lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 4 và 15 của Ukraine cùng Trung đoàn xung kích độc lập số 425, được biết đến với tên gọi “Skala” hoặc “Skelya”, nằm trong số những người bị mắc kẹt trong thị trấn.

“Các chiến dịch đang được tiến hành để tiêu diệt lực lượng Ukraine bị bao vây”, bộ này cho biết thêm.

Trong khi lực lượng Nga tiếp tục tiến công ở Donbass, Nga đã cáo buộc Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự, liên tục mô tả hoạt động quân sự này là hành vi khủng bố.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, việc nhắm vào cơ sở dân sự sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công chính xác tăng cường vào các mục tiêu quân sự ở Kiev.

Hôm 22/9, một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào vùng Samara đã khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương, theo lời Thống đốc Vyacheslav Fedorishchev.

Ông cho biết thêm, nhà cửa và phương tiện cá nhân cũng bị hư hại.