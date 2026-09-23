Iran đánh 17 căn cứ, Mỹ không thể bảo vệ chính mình

Theo tạp chí The Atlantic của Mỹ, cho đến thời gian gần đây, mạng lưới các căn cứ quân sự của Mỹ xung quanh Iran đã khiến giới lãnh đạo Iran có mọi lý do để lo sợ rằng, nếu họ cố gắng kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ sẽ tìm mọi cách đánh bại Iran về mặt quân sự.

Ấn phẩm này lưu ý bất chấp mọi nỗ lực của Mỹ, chính quyền Iran vẫn còn bảo toàn nguyên vẹn, ngay cả khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã thành công trong việc loại bỏ một phần giới lãnh đạo cấp cao của Iran.

Trong khi đó, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái của Iran khá thành công trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ và vô hiệu hóa nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở các nước láng giềng.

Ngay từ tháng 3 năm nay, tức là chỉ chưa đầy hai tuần sau khi bắt đầu xung đột, đã có 17 căn cứ quân sự, và cơ sở phòng không, cùng với các cơ quan ngoại giao của Mỹ trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

Tạp chí Atlantic chỉ ra, trong số này có những căn cứ quân sự rất quan trọng của Lầu Năm Góc như: Trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain, căn cứ không quân Ali al-Salem, Trại Arifjan và Trại Buering ở Kuwait.

Đòn đánh của Iran không chỉ gây ra thiệt hại lên tới vài chục tỷ USD, mà quan trọng nhất là nó đã giáng đòn nghiêm trọng vào uy tín và danh dự của Nhà Trắng, chỉ ra sự thiếu tin cậy của các trang bị, vũ khí mà Lầu Năm Góc đang sở hữu; cho thấy Quân đội Mỹ không đủ khả năng bảo vệ các căn cứ quân sự của mình.

Điều đáng chú ý là những thiệt hại nặng nề này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, giới chuyên gia quân sự và dư luận Mỹ, khiến tương lai của các căn cứ quân sự Mỹ ở Vịnh Ba Tư hiện đang là mối bận tâm lớn nhất đối với Lầu Năm Góc.

Bộ Chiến tranh Mỹ cuối cùng đã thừa nhận một sự thật hiển nhiên là các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đặt ra câu hỏi nghiêm túc về sự tiếp tục hiện diện của Quân đội Mỹ trong khu vực.

“Do kho vũ khí của Lầu Năm Góc đã bị suy giảm nghiêm trọng và một vòng leo thang mới đe dọa sự phá hủy hoàn toàn các căn cứ của Mỹ, Lầu Năm Góc đang xem xét sự cần thiết phải rút ít nhất một số căn cứ của Mỹ khỏi khu vực”, bài báo nêu rõ.