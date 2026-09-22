Ông Trump vừa nắm quyền áp thuế 100% nước mua năng lượng Nga, nước láng giềng Việt Nam tuyên bố vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu Nga, ưu tiên nguồn cung giá rẻ

Indonesia dự kiến tiếp tục nhập khẩu dầu thô Nga với mức giá ưu đãi nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng trong nước và giảm áp lực tài khóa, bất chấp nguy cơ Mỹ áp thuế cao hơn trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép kinh tế lên Moscow.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật cho phép ông áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga và mức thuế lên tới 100% đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu thô, khí đốt và thiết bị quân sự của Nga nhất. Các nước được cho là hỗ trợ Moscow né tránh lệnh trừng phạt cũng sẽ bị nhắm tới.

Đạo luật cũng nhắm tới “đội tàu bóng tối” của Nga. Đây là mạng lưới các tàu chở dầu cũ hoặc có chủ sở hữu không rõ ràng mà Moscow sử dụng để vận chuyển dầu, qua đó né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và cơ chế áp giá trần dầu Nga của G7.

Tháng 4, Ủy ban châu Âu đã áp lệnh trừng phạt đối với cảng Karimun của Indonesia do “có liên hệ với đội tàu bóng tối và hoạt động né tránh cơ chế giá trần dầu”.

Một ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật trên, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết giai đoạn 2 của kế hoạch nhập khẩu dầu thô Nga vẫn đang được triển khai.

“Hy vọng nguồn cung dầu thô của chúng ta sẽ được bảo đảm, bao gồm cả nguồn cung từ Nga. Tôi sẽ giải thích các khía cạnh kỹ thuật về nhập dầu Nga [giai đoạn 2 nhập khẩu dầu thô] vào thời điểm thích hợp”, ông Bahlil nói với các phóng viên ngày 17/9.

Theo dữ liệu hải quan, Indonesia đã nhập khoảng 770.000 thùng dầu thô Nga trị giá khoảng 75 triệu USD trong giai đoạn đầu vào tháng 6. Lô dầu được vận chuyển bằng tàu Sierra, treo cờ Cameroon. Con tàu này đã bị Anh, Liên minh châu Âu, Canada và Australia áp lệnh trừng phạt.

Hồi tháng 4, ông Hashim Djojohadikusumo, em trai Tổng thống Prabowo Subianto và là đặc phái viên năng lượng của tổng thống, cho biết Jakarta đã nhận được cam kết từ Moscow về việc cung cấp 150 triệu thùng dầu thô “với mức giá đặc biệt”. Trong đó, 100 triệu thùng sẽ được giao ngay, và phần còn lại sẽ được mua khi cần thiết.

Ông Bahlil cho biết các quyết định nhập khẩu nhiên liệu của chính phủ sẽ luôn dựa trên “nguyên tắc kinh tế”.

“Chúng tôi tìm kiếm phương án tốt nhất. Chúng tôi tìm loại rẻ hơn, và đó là thứ chúng tôi sẽ mua”, ông nói.

Indonesia là nước nhập khẩu ròng dầu mỏ. Sản lượng dầu trong nước khoảng 600.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với nhu cầu hơn 1,6 triệu thùng/ngày.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Nigeria là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Indonesia, tiếp theo là Angola và Saudi Arabia, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) công bố tháng trước.

Theo SCMp﻿