Sáng chế của Trung Quốc làm rung chuyển ngành công nghệ: Máy chụp cắt lớp nhỏ nhất thế giới, chỉ nặng 6 kg, xách gọn bằng 1 tay

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa phát triển máy chụp CT nhỏ nhất thế giới, hướng tới việc chụp và phân tích những vật thể nhỏ như hóa thạch và di vật khảo cổ.

Thiết bị mang tên Xtomo-Cube, do công ty Rayim tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, phát triển. Máy có kích thước tương đương một chiếc loa để bàn và chỉ nặng 6 kg.

Kỹ sư cao cấp Liu Baodong tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đồng thời là Tổng giám đốc Rayim, cho biết thiết bị có thể được cầm bằng một tay.

"Đây là máy CT nhỏ và nhẹ nhất thế giới, vì vậy nó được gọi là 'máy CT cỡ lòng bàn tay'", ông nói.

Theo ông Liu, Xtomo-Cube đạt độ phân giải không gian 80 micromet, xấp xỉ độ dày của một sợi tóc người. Thiết bị có thể phân tích nhiều vật thể nhỏ, từ vỏ ốc đến viên nang thuốc.

Đáng chú ý, máy chỉ tiêu thụ khoảng 200 W điện. Mức tiêu thụ thấp đến mức thiết bị có thể hoạt động bằng một bộ pin dự phòng thông thường khi các nhà nghiên cứu làm việc ngoài thực địa.

Toàn bộ các bộ phận quan trọng, gồm nguồn tia X, bàn xoay và đầu dò, đều được phát triển và sản xuất tại Trung Quốc.

Theo Science and Technology Daily, kỷ lục trước đây thuộc về máy CT do Đức phát triển, nặng 19 kg. Như vậy, thiết bị mới của Trung Quốc chỉ nặng chưa bằng 1/3.

CT, viết tắt của chụp cắt lớp vi tính, sử dụng tia X chụp vật thể từ nhiều góc khác nhau. Máy tính sau đó kết hợp các hình ảnh để tái tạo cấu trúc bên trong thành mô hình 3D chi tiết.

Công nghệ này hiện không chỉ được sử dụng trong bệnh viện để phát hiện khối u, xuất huyết bên trong và các tổn thương khác mà còn giúp các nhà khoa học quan sát bên trong hóa thạch, di vật khảo cổ và linh kiện công nghiệp mà không làm hư hại chúng.

Tuy nhiên, máy CT từ trước đến nay thường rất lớn và nặng. Một hệ thống CT bệnh viện thông thường có chiều cao và chiều rộng khoảng 2 m, nặng khoảng 2 tấn, trong khi một số máy công nghiệp còn nặng tới vài tấn.

Thách thức lớn nhất là đưa nguồn tia X, đầu dò và bàn xoay vào một thiết bị có thể tích chỉ 4 lít mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao.

Nhờ kích thước nhỏ và sử dụng tia X năng lượng tương đối thấp, Xtomo-Cube còn có thể được dùng trong các phòng thí nghiệm và lớp học đại học. Người dùng được quyền tiếp cận các thông số và dữ liệu hình ảnh thô để nghiên cứu cách thu thập, tái tạo và cải thiện hình ảnh CT.

Theo SCMP