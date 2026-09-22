Iran báo tin vui cho cả thế giới nhưng cần Mỹ phải làm 1 việc

Reuters và hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cùng dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của chính phủ Iran về vấn đề này.

Khả năng nối lại ngoại giao giữa Mỹ và Iran xuất hiện sau gần 7 tháng chiến tranh tại Trung Đông, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump những ngày gần đây đe dọa tăng cường sức ép kinh tế lên Tehran.

Eo biển Hormuz có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Tuyến đường thủy hẹp này thường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Chiến tranh đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển bị gián đoạn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Sau khi xuất hiện thông tin về khả năng Hormuz được mở lại, giá dầu đảo chiều giảm. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 2,6% xuống 97,73 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 3,1% xuống 92,40 USD/thùng.

Thông tin được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Trump dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh ngày càng có nhiều áp lực trong nước liên quan đến quyết định phát động chiến tranh với Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố Washington đang gây sức ép với Iran “chưa từng có”. Ông cảnh báo Mỹ có thể “đóng cửa” các hãng hàng không Iran bằng cách ngăn họ tiếp cận nhiên liệu, dịch vụ sân bay và hệ thống tài chính bằng đồng USD. Mỹ gần đây tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào những đối tác kinh doanh và tổ chức tài chính hỗ trợ Iran.

Trong một diễn biến khác, nhóm G7 kêu gọi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Yemen, Saudi Arabia và tàu thuyền dân sự. G7 đồng thời yêu cầu Iran ngừng hỗ trợ lực lượng này.

Houthi được cho là đã tấn công các địa điểm “nhạy cảm” tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào cuối tuần. Lực lượng này cũng gần đây chiếm đảo Perim của Yemen trên Biển Đỏ, qua đó củng cố vị thế tại eo biển Bab el-Mandeb.

Bab el-Mandeb là một tuyến vận chuyển dầu quan trọng, đặc biệt đối với Saudi Arabia, bởi nước này có thể sử dụng đường ống East-West để chuyển một phần dầu thô sang xuất khẩu qua Biển Đỏ thay vì đi qua Hormuz.

Anh được cho là sẽ hỗ trợ Saudi Arabia bằng cách cung cấp tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay Saudi. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các quốc gia châu Âu cũng có thể thảo luận về việc hỗ trợ Riyadh.

Nếu Hormuz thực sự được mở lại, diễn biến này có thể tác động đáng kể đến nguồn cung năng lượng và giá dầu toàn cầu. Tuy nhiên, các điều kiện của Iran và khả năng thực hiện thỏa thuận vẫn chưa được xác nhận độc lập.