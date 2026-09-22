Nga bất ngờ siết chặt dải biên giới 5 km giáp Estonia: Giới nghiêm, cấm săn bắn, hạn chế đi lại

Trang UNITED24 Media (Ukraine) ngày 21/9 đưa tin, theo thông báo từ Cơ quan Quản lý Biên giới thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nước này đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc di chuyển, săn bắn, sử dụng súng và tiếp cận sông ngòi tại các đoạn biên giới thuộc vùng Leningrad của Nga giáp với Estonia.

Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 16 đến ngày 26/9, bao gồm lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong phạm vi dải đất rộng 5 km dọc theo biên giới.

Các hạn chế tại khu vực biên giới vùng Leningrad của Nga. Bản đồ: MilitaryNewsUA

Cơ quan Quản lý Biên giới thuộc FSB tại St. Petersburg và vùng Leningrad đã công bố các quy định kiểm soát này, viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ biên giới quốc gia và đảm bảo an toàn cho người dân. Cơ quan này cho biết các biện pháp trên là một phần trong nỗ lực ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực biên giới và di cư, cũng như bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Nga.

Cơ quan Quản lý Biên giới thuộc FSB tại St. Petersburg và vùng Leningrad đã công bố các biện pháp hạn chế này, viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ biên giới quốc gia và đảm bảo an toàn cho người dân. Cơ quan này cho biết các biện pháp trên là một phần trong nỗ lực ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực biên giới và di cư, cũng như bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Nga.

Theo cơ quan này, các hoạt động sau đây bị cấm tại các khu vực được chỉ định trong suốt thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm:

Có mặt tại khu vực ven bờ và sử dụng tàu thuyền nhỏ trên sông Narva, đoạn giữa sông Bolshaya Cheremukha và sông Kriusha;

Săn bắn và mang theo súng trong khu vực biên giới ở huyện Slantsevsky và dải biên giới rộng 5 km ở huyện Kingisepp thuộc vùng Leningrad;

Người và phương tiện di chuyển sau khi trời tối tại các khu vực ngoài khu dân cư thuộc dải đất rộng 5 km dọc theo biên giới ở cả hai huyện.

Cơ quan Quản lý Biên giới thuộc FSB nhấn mạnh rằng các hạn chế chỉ áp dụng trong phạm vi các khu vực biên giới đã được xác định và dải đất rộng 5 km, chứ không áp dụng cho toàn bộ huyện.

"Estonia hiện không gặp nguy hiểm"

Ông Andris Viltsin - đại diện Cơ quan Biên phòng Estonia - lưu ý rằng những biện pháp như vậy của Nga không phải là thông lệ, mặc dù chúng cũng không thể được coi là hoàn toàn ngoại lệ.

"Tôi tin rằng chúng tôi có đủ khả năng để theo dõi những gì đang xảy ra ở phía bên kia [biên giới] và hiểu rõ tình hình. Tôi nghĩ phía Nga chắc chắn lo ngại về an ninh biên giới của họ. Có lẽ điều này cũng cho thấy, ở một mức độ nào đó, sự không chắc chắn nhất định ở phía bên kia", ông Viltsin nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Igor Taro nhấn mạnh rằng hành động của Nga không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với đất nước ông, vì vậy Tallinn sẽ không có biện pháp trả đũa.

"Estonia hiện không gặp nguy hiểm. Các cơ quan chức năng của chúng tôi có thể xác nhận điều này. Hiện tại, đánh giá về mối đe dọa vẫn không thay đổi", ông Taro nói.

Nga áp đặt lệnh giới nghiêm tại biên giới với Estonia. Ảnh: Getty Images

RBC-Ukraine đưa tin, bất chấp lệnh giới nghiêm do Nga áp đặt, vẫn có một người tìm cách vượt biên trái phép từ phía Nga. Người vi phạm đã bị lực lượng thực thi pháp luật Estonia bắt giữ ngay lập tức.

Hãng truyền thông RBC-Ukraine đưa tin, bất chấp lệnh giới nghiêm do Nga áp đặt, vẫn có một người tìm cách vượt biên trái phép từ phía Nga. Đối tượng này đã bị lực lượng thực thi pháp luật Estonia bắt giữ ngay lập tức.

Theo UNITED24 Media, động thái siết chặt biên giới này của Nga phản ánh xu hướng thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát đi lại bên trong nước Nga. Trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về một đợt huy động quân mới, hơn 113.000 công dân Nga đã vượt biên sang Georgia qua trạm kiểm soát Verkhny Lars chỉ trong một tuần hồi tháng 8, trong đó riêng ngày 20/8 đã có hơn 20.000 người đi qua cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Moscow cũng đã bắt đầu sử dụng hệ thống đăng ký quân sự điện tử để ngăn chặn việc xuất cảnh. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào đầu tháng 9 là một quân nhân dự bị bị chặn lại tại biên giới do lệnh hạn chế đi lại từ cơ quan tuyển quân.