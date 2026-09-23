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Ukraine đã làm tê liệt hơn 45% công suất lọc dầu của Nga

| | Tài chính quốc tế

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo về kết quả những cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Ukraine đã làm tê liệt hơn 45% công suất lọc dầu của Nga- Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã vô hiệu hóa hơn 45% công suất thiết kế của ngành công nghiệp lọc dầu Nga.

Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo, sau khi thống kê kết quả tấn công các mục tiêu quan trọng của Nga trong giai đoạn từ ngày 14/9 đến 20/9.

Sự sụt giảm sản lượng lọc dầu là do những cuộc tấn công có chủ đích vào các nhà máy chế biến nguyên liệu thô của Nga.

Điển hình như vào đêm 15/9, Quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran ở vùng Samara của Nga. Tổ máy lọc dầu chính AVT-6 và khu chứa dầu tại doanh nghiệp đã bị hư hại nặng.

Ukraine đã làm tê liệt hơn 45% công suất lọc dầu của Nga- Ảnh 2.

Nhà máy lọc dầu Syzran ở vùng Samara hư hại nặng sau khi bị tấn công hôm 15/9/2026.

Tiếp đó vào đêm 17/9, nhà máy lọc dầu Slavneft - YANOS ở Yaroslavl tiếp tục trở thành đối tượng bị tấn công.

Công suất của doanh nghiệp này khoảng 15 triệu tấn dầu mỗi năm. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, tổ máy sơ cấp AVT-3 đã bị trúng đạn.

Chưa dừng lại đây, đến ngày 20/9, Quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Gazpromneft - Moskva ở khu vực thủ đô Moskva.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó báo cáo về việc phá hủy tổ máy AVT-6, một tổ hợp lọc dầu phức hợp, và một tổ hợp phân hóa. Sau vụ tấn công, nhà máy lọc dầu này đã phải tạm ngừng hoạt động chế biến nguyên liệu thô.

Phía Ukraine cũng lưu ý một trong những hậu quả của việc các nhà máy lọc dầu bị hư hại là tình trạng thiếu nhiên liệu chất lượng cao trên lãnh thổ Nga.

Đặc biệt, có những báo cáo về sự sụt giảm mạnh trong sản lượng xăng và dầu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5/K5.

Theo Militarnyi

Theo Sao Đỏ

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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