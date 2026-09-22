Xe tăng hạng nhẹ TULPAR vượt qua thành công bài kiểm tra hỏa lực

Liên danh Otokar và Leonardo đã hoàn thành các bài thử nghiệm bắn đạn thật đối với xe tăng hạng nhẹ Otokar TULPAR lắp tháp pháo Leonardo HITFACT Mk II, được trang bị pháo nòng trơn 120mm L/45.

Trong quá trình thử nghiệm, không chỉ các đặc tính, khả năng tương thích và sự sẵn sàng hoạt động của hệ thống kết hợp được xác minh, mà cả tiềm năng phát triển hơn nữa của nền tảng thiết giáp dạng module TULPAR cũng được đánh giá.

Trước khi bắt đầu bắn kiểm tra, các nhóm kỹ sư của Otokar và Leonardo đã tiến hành một chương trình tích hợp quy mô lớn bao gồm các giao diện cơ khí, điện, điện tử và phần mềm giữa bệ phóng và tháp pháo.

Sau khi tích hợp thành công, hệ thống đã trải qua một loạt bài kiểm tra bắn đạn thật từ vị trí cố định và trong khi di chuyển. Những bài thử nghiệm này đã đánh giá hiệu suất của hệ thống vũ khí tích hợp trong một số kịch bản gần với điều kiện hoạt động thực tế.

Trong suốt quá trình đánh giá, tháp pháo và bệ đỡ đã thể hiện khả năng tương thích hoàn toàn, hệ thống vũ khí, điều khiển hỏa lực và cơ cấu ổn định đã thực hiện tất cả các nhiệm vụ được quy định trong chương trình và xác nhận chức năng tổng thể của phương tiện.

Xe tăng hạng nhẹ này được chế tạo dựa trên nền tảng thiết giáp bánh xích module TULPAR, cũng là cơ sở cho xe chiến đấu bộ binh cùng tên.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, các phương tiện dựa trên nền tảng này có thể nặng từ 28 đến 45 tấn, tùy thuộc vào cấu hình mong muốn. Xe tăng được trang bị động cơ diesel 1.000 mã lực.

TULPAR có lớp giáp với khả năng chống đạn và mìn ở mức độ cao và có thể sử dụng làm nền tảng cho xe tăng hạng nhẹ, xe chiến đấu bộ binh, xe hỗ trợ hỏa lực, pháo phòng không, súng cối tự hành, xe sửa chữa và sơ tán hoặc xe cứu thương.

Xe tăng hạng nhẹ TULPAR trong bài kiểm tra bắn đạn thật.

Vấn đề nữa cần nhắc đến chính là HITFACT Mk II - một tháp pháo kỹ thuật số hạng nhẹ dạng module do công ty Leonardo của Ý sản xuất, được thiết kế cho các loại xe bọc thép bánh lốp và bánh xích hạng trung.

Hơn 500 tháp pháo thuộc dòng HITFACT đang được sử dụng trong quân đội của nhiều quốc gia khác nhau, và phương tiện chủ lực mang chúng là xe chiến đấu bánh lốp Centauro II của Ý.

Tháp pháo có thể được trang bị pháo nòng xoắn 105mm với chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52) hoặc pháo nòng trơn 120mm L/45.

Pháo tương thích với đạn dược tiêu chuẩn NATO theo STANAG 4385 và STANAG 4458 và có thể nạp đạn bằng tay hoặc tự động. Đạn dược được đặt trong một khoang riêng biệt với kíp lái.

Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số bao gồm kính ngắm ổn định cho chỉ huy và xạ thủ với camera ngày đêm đi kèm máy đo khoảng cách laser.

Để phòng thủ chống lại máy bay không người lái, tháp pháo cũng có thể được trang bị module chiến đấu HITROLE CUAS điều khiển từ xa với pháo Leonardo Blaze 30mm thế hệ mới, sử dụng đạn 30×113mm được lập trình đặc biệt.