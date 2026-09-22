Kho vũ khí tên lửa mạnh mẽ mang lại ưu thế xuất khẩu cho tàu ngầm Amur-1650

Amur-1650 (Dự án 677E) là phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm diesel-điện thế hệ thứ tư Dự án 677 Lada, do Cục Thiết kế Trung ương Rubin phát triển.

Nga đang tích cực quảng bá phương tiện chiến đấu dưới nước được nâng cấp này tại các triển lãm quốc tế.

Thiết kế này tích hợp một module VPU cho phép tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Club-S hoặc tên lửa siêu âm BrahMos của Nga - Ấn Độ để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào mục tiêu trên đất liền và trên mặt nước.

Dự án bao gồm việc lắp đặt một hệ thống động cơ đẩy độc lập không khí, cho phép tàu ngầm ở dưới nước tới 60 ngày mà không cần nổi lên để sạc lại pin.

Nhà phát triển tuyên bố tàu ngầm này có khả năng tàng hình cực cao. Tương tự như thiết kế cơ bản của Lada, Amur-1650 có dấu hiệu vật lý và âm thanh tối thiểu nhờ hình dáng thủy động lực học đặc biệt, các bệ cách ly rung động và lớp phủ chống sóng siêu âm bằng cao su bí mật.

Nga tích cực thúc đẩy xuất khẩu tàu ngầm Amur-1650.

Lượng giãn nước của tàu ngầm Amur-1650 xấp xỉ 3.000 tấn (khi nổi trên mặt nước với hệ thống VPU). Thủy thủ đoàn đã được giảm xuống còn 42 người nhờ việc tự động hóa rộng rãi các hệ thống điều khiển. Tốc độ khi lặn đạt tới 21 hải lý/giờ.

Amur-1650 được phát triển để xuất khẩu như một sản phẩm công nghệ cao kế nhiệm cho dòng tàu ngầm nổi tiếng Kilo thuộc Dự án 877/636.

Trước đây theo các báo cáo chưa được xác nhận, Nga đã cố gắng bán 2 tàu ngầm Amur-1650 cho Morocco, nhưng dường như không thành công. Tuy nhiên, các nỗ lực quảng bá phương tiện chiến đấu này trên thị trường toàn cầu vẫn tiếp tục.

Hiện tại, Nam Phi chỉ có 1 tàu ngầm sẵn sàng chiến đấu thuộc loại Type 209/1400 do Đức chế tạo, trong khi 2 chiếc khác đã bị tháo dỡ và ngừng hoạt động. Mặc dù vậy, không có báo cáo nào cho thấy Pretoria sẵn sàng bắt đầu tìm kiếm tàu ngầm tấn công thế hệ mới.