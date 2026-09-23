Tổng thống Mỹ Trump nói sẽ đưa ra ‘quyết định lớn’ về Iran

Tổng thống Mỹ bắt đầu bài phát biểu bằng cách liệt kê những tiến bộ đạt được, bao gồm việc tạo thêm việc làm trong khu vực tư nhân, ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp và kiềm chế tội phạm, trước khi chuyển sang bảo vệ mạnh mẽ quyết định phát động chiến tranh với Iran.

“Với tư cách là tổng thống của quốc gia phi thường nhất trong lịch sử, tôi không có ý định để những mối nguy hiểm tiếp tục lớn dần và để lại cho ngày mai”, ông Trump nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày 22/9.

“Vì vậy, trong khi những người khác chỉ nói, tôi đã hành động. Trong khi những người khác nói về hòa bình, tôi đã tạo dựng hòa bình. Trong khi những người khác phớt lờ các mối đe dọa, tôi đã đối mặt với chúng. Trong khi những người khác nói về lòng can đảm, nước Mỹ đã thể hiện điều đó. Trong khi những người khác hứa hẹn về sức mạnh, tôi đã sử dụng sức mạnh đó để đưa nước Mỹ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 22/9. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng “không có ví dụ nào rõ ràng hơn” Iran.

Tổng thống Trump cho biết ông phải đưa ra “quyết định lớn” về Iran, và quyết định này nhiều khả năng sẽ được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ cảm ơn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “vì đã bỏ phiếu với đa số áp đảo” để thông qua nghị quyết lên án các cuộc tấn công của Iran vào hoạt động vận tải hàng hải thương mại.

“Giờ đây, chúng ta cũng phải đoàn kết như vậy trong việc duy trì sức ép”, ông Trump nói.

Ông cho biết, Hải quân Mỹ gần đây đã hộ tống hơn 1 tỷ thùng dầu ra khỏi eo biển Hormuz, và “lượng dầu lưu thông đang ở mức cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi cuộc chiến bắt đầu”.

Tuy nhiên, ông Trump nói: “Tôi vẫn phải đưa ra một quyết định lớn”.

Tổng thống Mỹ cho rằng người Iran đang chờ xem “tôi sẽ thể hiện thế nào trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, nhưng điều mà họ không nhận ra là “tôi không tranh cử”.

Ông khẳng định chiến dịch tấn công của Mỹ đã làm suy yếu sức mạnh của Iran tại Trung Đông.

“Họ từng là kẻ bắt nạt ở Trung Đông, nhưng giờ không còn như vậy nữa”, ông nói.

Ông Trump liệt kê những nỗ lực của mình nhằm thúc đẩy thỏa thuận với Iran nhưng bị từ chối, cáo buộc Iran đang tích trữ tên lửa và máy bay không người lái với quy mô có thể đe dọa châu Âu trước khi Mỹ hành động hồi đầu năm nay.

Ông Trump khẳng định thông tin cho rằng Mỹ đang cạn kiệt đạn dược là “không đúng”, rằng “chúng tôi có nhiều đạn dược hơn mức mà chúng tôi có thể tưởng tượng là sẽ sử dụng hết”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay, nhưng chưa rõ ông có gặp ông Trump hay không.

Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên tổng thống đương nhiệm của Mỹ và Iran gặp mặt trực tiếp, trong bối cảnh hai nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng nhắc đến vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI), xung đột Nga - Ukraine, và Cuba. Phái đoàn Cuba phản ứng bằng cách đứng dậy và đi ra khỏi phòng họp.