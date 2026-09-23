Tổng thống Mỹ lần đầu gặp Tổng thống lâm thời Venezuela kể từ chiến dịch đột kích

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: AP)

Phái đoàn Venezuela tới Mỹ dịp này còn có Phó tổng thống phụ trách kinh tế, Bộ trưởng Dầu mỏ và các quan chức của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA.

Cuộc gặp riêng dự kiến diễn ra lúc 19h40 giờ địa phương, bên lề một buổi tiếp tân do Tổng thống Mỹ Trump tổ chức trong khuôn khổ Đại hội đồng LHQ. Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của bà Rodriguez kể từ khi nhậm chức quyền tổng thống. Dự kiến bà sẽ phát biểu trước Đại hội đồng vào chiều 28/9.

Ông Trump đã xây dựng mối quan hệ làm việc với bà Rodriguez - người từng giữ chức phó tổng thống dưới thời ông Maduro. Washington được cho là đã gạt phe đối lập của bà Maria Corina Machado sang một bên, từ bỏ yêu cầu về bầu cử để đổi lấy các thỏa thuận dầu mỏ và đầu tư với chính phủ lâm thời.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng vào sáng 22/9, ông Trump chỉ trích ông Maduro là “độc tài”, nói rằng hàng trăm tù nhân chính trị đã được trả tự do kể từ khi ông bị bắt. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn chiến dịch đột kích để khẳng định Mỹ sẽ sử dụng “sức mạnh quân sự vô song” của mình để bảo vệ lợi ích tại Tây bán cầu.

“Chiến lợi phẩm thuộc về người chiến thắng”, Tổng thống Trump nói, đồng thời gọi thỏa thuận dầu mỏ mà chính quyền Mỹ ký với Caracas tháng trước là “có lẽ là thỏa thuận lớn nhất từng được thực hiện”.

Ông Trump từng nói ông muốn 100 tỷ USD vốn đầu tư đổ vào ngành dầu mỏ Venezuela.

Theo các nguồn tin, bà Rodriguez đến New York từ hôm 21/9 cùng phái đoàn, và đã có các cuộc đàm phán với quan chức Mỹ, các tổ chức cho vay đa phương, các doanh nghiệp về năng lượng và khai khoáng.

Người đứng đầu Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) đang nỗ lực để được thông qua khoản vay 2,5 tỷ USD cho Venezuela, nhưng vấp phải phản đối từ một số thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng.