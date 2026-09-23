Cuộc họp 3 tiếng kéo giá dầu tụt xuống dưới 100 USD/thùng

Giá dầu thô Brent (chuẩn quốc tế) giao tháng 11 giảm 0,75%, xuống còn 98,51 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11 giảm 1,03%, xuống mức 89,59 USD/thùng. Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng đình trệ nhen nhóm hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho xung đột Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là "cuộc gặp tốt đẹp" kéo dài trong khoảng 3 giờ với phái đoàn Iran.

"Những nỗ lực hòa giải của Pakistan với Tehran có thể làm giảm nguy cơ leo thang căng thẳng trên diện rộng", ông Paolo Broccardo, Giám đốc điều hành của ngân hàng kỹ thuật số tư nhân BankPro, nhận định. Ông này cũng cho rằng giá dầu khó có thể tăng vọt trong thời gian tới.

Nguồn: CNBC