Litva tiến một bước gần hơn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân đã nhận được sự ủng hộ của 99 nghị sĩ, với 13 người bỏ phiếu chống và 5 người bỏ phiếu trắng.

Cần thêm hai cuộc bỏ phiếu nữa, dự kiến diễn ra vào ngày 6/10/2026 và ngày 12/1/2027.

Ít nhất 94 trong số 141 nghị sĩ của Litva phải ủng hộ sửa đổi này trong mỗi cuộc bỏ phiếu.

Biện pháp này sẽ bãi bỏ Điều 137 của Hiến pháp Litva, điều khoản cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt và các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Những người ủng hộ, trong đó có Tổng thống Gitanas Nauseda, lập luận điều khoản này không còn phản ánh nhu cầu an ninh của Litva.

Trong khi đó, những người phản đối bày tỏ lo ngại về chủ quyền, và kêu gọi đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý. Họ lập luận, việc cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ tăng cường khả năng răn đe đối với Nga.

Đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân đã đưa quốc gia thành viên NATO này tiến thêm một bước gần hơn đến việc cho phép vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.

Nga đã cảnh báo quốc gia Baltic này, giáp với vùng Kaliningrad của Nga, động thái như vậy sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an ninh.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đề xuất thay đổi này là "hoàn toàn vô trách nhiệm".

Bà cáo buộc các thành viên NATO theo đuổi chính sách khiêu khích, và coi Litva như một bàn đạp tiềm năng chống lại Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, Litva có thể trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga, nếu nước này cho phép triển khai vũ khí hạt nhân nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận rộng rãi hơn ở châu Âu về răn đe hạt nhân.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của nước này vào tháng 3, trong đó bao gồm khả năng triển khai tạm thời vũ khí hạt nhân của Pháp tại các quốc gia châu Âu khác.

Kể từ đó, Phần Lan đã tham gia sáng kiến của Pháp, sau khi dỡ bỏ các hạn chế của riêng mình về việc chứa vũ khí hạt nhân nước ngoài.

Ngày 22/9, Latvia tuyên bố, Pháp đã đồng ý mở các cuộc đàm phán về việc nước này tham gia.

NATO hiện đã có một thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, theo đó vũ khí hạt nhân của Mỹ được đặt tại một số quốc gia thành viên, bao gồm: Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Financial Times đưa tin hồi tháng 6, Mỹ đang xem xét mở rộng việc triển khai sang các quốc gia NATO khác ở châu Âu.