Ngỡ ngàng số đợt tấn công của Ukraine nhằm vào Nga tuần qua

Hiện trường các vụ UAV Ukraine tấn công Nga.

Theo Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói với RIA Novosti, Ukraine đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công nhằm vào Nga trong tuần qua, trong đó có các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian bầu cử Duma Quốc gia Nga.

“Tuần này, chúng tôi một lần nữa thấy các cuộc tấn công đạt đến một mức cao nhất định - gần 9.000. Tức là khoảng từ 1.250 đến 1.270 cuộc tấn công mỗi ngày”, ông Miroshnik nói. Ông cho rằng Ukraine tìm cách ngăn cản cuộc bầu cử ở Nga bằng các biện pháp quân sự, nhằm vào các mục tiêu dân sự, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng.

Những cột khói dày đặc kèm theo ngọn lửa bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. (Ảnh: Mạng xã hội/Reuters).

Trong khi đó, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẽ gặp các nhà đàm phán Ukraine cùng cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức vào 22/9 (giờ địa phương), Axios đưa tin. Cuộc gặp nhằm thảo luận về các đề xuất của Kiev liên quan đến việc giảm leo thang xung đột và dự kiến diễn ra tại New York, Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại New York cùng ngày để thảo luận về các đề xuất ngừng bắn ở Ukraine và con đường hướng tới chấm dứt xung đột với Nga.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết cuộc thảo luận với ông Trump tập trung vào các đề xuất về ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, hỗ trợ Ukraine trong mùa đông và việc cấp giấy phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Hai bên cũng thảo luận về triển vọng tổ chức một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 7, diễn ra trong bối cảnh Washington đang tái thúc đẩy các nỗ lực làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những nỗ lực này rơi vào bế tắc hồi đầu năm khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.

Trước cuộc gặp, ông Zelensky từng nhấn mạnh sự cần thiết phải có “những bước đi mạnh mẽ nhằm giảm leo thang” để đưa tiến trình hòa bình đến gần hơn.