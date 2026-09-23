Dùng 6 triệu kg thuốc nổ xẻ núi xây xa lộ rồi tạo ra cung đường hùng vĩ trên độ cao 2.000m: Đôi lúc ô tô phải nhường lối cho… cừu

Chính người dẫn chương trình Jeremy Clarkson của Top Gear, trong tập phát sóng tháng 11/2009, đã gọi đây là "con đường tốt nhất thế giới" (the best road in the world), giúp Transfagarasan trở thành điểm đến trong mơ của giới mê lái xe và những người yêu thiên nhiên hoang sơ.

Ít ai ngờ rằng con đường ngoạn mục này lại có xuất phát điểm từ toan tính chiến lược thời Chiến tranh Lạnh. Sau một sự kiện năm 1968, nhà lãnh đạo Romania khi đó là Nicolae Ceaușescu đã ra lệnh xây dựng một tuyến đường chiến lược xuyên dãy Făgăraș, nhằm đảm bảo quân đội nước này có thể di chuyển nhanh chóng qua núi trong trường hợp cần thiết.

Công trình được thi công từ năm 1970 đến 1974 và chính thức khánh thành ngày 20 tháng 9 năm 1974, dù công việc trải nhựa hoàn thiện còn kéo dài đến tận năm 1980. Đây là một trong những công trình xây dựng gian nan bậc nhất châu Âu thời bấy giờ: khoảng 6 triệu kilogram thuốc nổ đã được sử dụng để phá đá mở đường xuyên núi. Cái giá phải trả cũng không nhỏ – số liệu chính thức ghi nhận 40 binh sĩ thiệt mạng trong quá trình thi công, nhưng theo nhiều ước tính không chính thức, con số thực tế có thể lên tới hàng trăm người.

Tổng chiều dài toàn tuyến Transfagarasan (DN7C) vào khoảng 151 km, nhưng đoạn đường được xem là ngoạn mục và nổi tiếng nhất – phần uốn lượn qua núi cao – thường được nhắc đến với chiều dài khoảng 90 km. Điểm cao nhất của cung đường nằm ở độ cao 2.042 mét so với mực nước biển, khiến đây trở thành con đường trải nhựa cao thứ hai tại Romania.

Trên hành trình, con đường xuyên qua 5 đường hầm, trong đó nổi bật nhất là hầm Bâlea dài 884 mét – đường hầm dài nhất Romania, nằm ngay dưới đỉnh đèo. Từng khúc cua tay áo gấp, từng đoạn dốc ngoằn ngoèo bám theo sườn núi tạo nên một bức tranh đường sá vừa kỳ vĩ vừa đầy thử thách, đúng như biệt danh "con đường xẻ núi" mà nhiều người vẫn gọi.

Ngay trên đỉnh đèo là hồ Bâlea (Bâlea Lake) – hồ nước băng tuyệt đẹp nằm giữa lòng núi, nơi có nhà hàng và chỗ nghỉ chân cho du khách. Điều thú vị là dù dưới thung lũng đang là mùa hè ấm áp, vào tháng 6 khu vực quanh hồ Bâlea vẫn còn phủ đầy băng tuyết – một sự tương phản khí hậu đặc trưng của vùng núi cao. Gần đó còn có thác Bâlea (Bâlea Waterfall) và một trạm cáp treo đưa du khách lên độ cao lớn, dành cho những ai không ngại chinh phục cảm giác mạnh.

Ở phía nam của cung đường là hồ Vidraru, một hồ nhân tạo ấn tượng được tạo nên bởi con đập Vidraru – đập lớn thứ hai tại Romania. Và nếu có thời gian, du khách không nên bỏ qua lâu đài Poenari gần đó, từng là nơi ở của Vlad Țepeș (Vlad the Impaler) – nhân vật lịch sử được cho là nguồn cảm hứng cho huyền thoại Dracula.

Vì nằm ở độ cao lớn, Transfagarasan thường đóng cửa vào mùa đông do tuyết dày, thời gian đóng đường thường kéo dài từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 6. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá cung đường này là từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9, khi tuyết đã tan và đường thông suốt. Ngay cả trong mùa mở cửa, du khách cũng nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi khởi hành, vì điều kiện trên núi cao có thể thay đổi đột ngột và đường có thể tạm đóng khi thời tiết xấu.

Ngoài ra, việc lưu thông trên tuyến đường này còn cần chú ý bởi nhiều khi, các đàn gia súc lên tới hàng trăm con cũng đi lại trên đường. Trong trường hợp này, việc các tài xế phải nhường đường là điều khó tránh khỏi.

Một lưu ý an toàn quan trọng: nên kiểm tra kỹ hệ thống phanh xe trước khi lên đường, vì hỏng phanh trên những đoạn dốc dài là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tai nạn chết người tại đây. Do đường có rất nhiều khúc cua và địa hình phức tạp, du khách cũng nên dành nhiều thời gian hơn dự kiến cho hành trình, thay vì vội vã chạy đua với thời gian.

Nguồn: Tổng hợp