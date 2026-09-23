Kết quả của đà tăng này tới từ việc giới đầu tư đặt cược rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế đối với sản phẩm năng lượng mặt trời từ Trung Quốc, bất chấp cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong sự kiện được cả thế giới theo dõi, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này ở Washington, Mỹ, ﻿thương mại được xem là một trong những nội dung trọng tâm. Chính vì lý do đó, chính sách của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Theo Hana Securities, khả năng Washington nới lỏng các hạn chế đối với sản phẩm năng lượng mặt trời Trung Quốc trong cuộc gặp lần này là thấp. Công ty chứng khoán Hàn Quốc cho rằng Mỹ ngày càng coi năng lượng mặt trời là một ngành công nghiệp chiến lược, có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia.

"Việc Mỹ nới lỏng hạn chế đối với sản phẩm năng lượng mặt trời Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ đồng nghĩa với việc Washington lùi bước trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng nội địa cho một tài sản chiến lược về an ninh quốc gia", chuyên gia Yoon Jae-sung của Hana Securities nhận định.

Với quan điểm này, Hana Securities xác định Hanwha Solutions và OCI Holdings là hai doanh nghiệp đáng chú ý trong ngành, trong bối cảnh kết quả cuộc gặp giữa ông Trump - Tập được đánh giá khó tạo ra tác động bất lợi đáng kể đối với hai công ty. Đó là lý do khiến 2 cổ phiếu này đồng loạt tăng hơn 8% trong phiên 23/8.

Theo ông Yoon, nếu hai bên thảo luận về giảm thuế, trọng tâm nhiều khả năng sẽ nằm ở các mặt hàng không mang tính chiến lược. Trong khi đó, Mỹ đang tăng cường bảo vệ chuỗi cung ứng polysilicon - nguyên liệu quan trọng của ngành năng lượng mặt trời.

Tháng 8, Tổng thống Trump đã ký các biện pháp theo Section 232 đối với polysilicon và các sản phẩm phái sinh với lý do an ninh quốc gia. Động thái này cho thấy Washington không chỉ nhìn năng lượng mặt trời dưới góc độ thương mại hay năng lượng sạch, mà ngày càng gắn ngành này với các lĩnh vực chiến lược như AI, bán dẫn, quốc phòng và vũ trụ.

Ngay trước phiên tăng giá của cổ phiếu Hanwha Solutions, Qcells - công ty con chuyên về năng lượng mặt trời của Hanwha Solutions - cũng hoan nghênh các biện pháp của Bộ Thương mại Mỹ và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới nhằm ngăn tình trạng nhập khẩu và tích trữ tấm pin mặt trời mà công ty cho là nhằm né tránh chính sách thương mại của Mỹ.

Qcells hiện đã đầu tư 2,5 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại Georgia, nơi công ty sản xuất tế bào và tấm pin mặt trời.

OCI Holdings cũng đang mở rộng hoạt động tại Mỹ thông qua OCI Energy. Đầu tháng này, công ty cùng các đối tác đã khởi công dự án điện mặt trời công suất 347 MWdc tại Texas.

Vì vậy, cú tăng hơn 8% của Hanwha Solutions và OCI Holdings trước cuộc gặp Trump - Tập phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy chuỗi cung ứng solar nội địa và duy trì các rào cản đối với nguồn cung từ Trung Quốc, ngay cả khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách tháo gỡ một số bất đồng thương mại.

Tham khảo: CNBC﻿



