Đột kích một kho ngầm, phát hiện 7.369 túi, ví, nước hoa giả hàng hiệu Chanel, Louis Vuitton trị giá 167 tỷ đồng

Hơn 7.000 mặt hàng giả xa xỉ, trị giá khoảng 8,9 tỷ won (khoảng 167 tỷ đồng) theo giá hàng thật, đã bị phát hiện trong một kho chứa hàng dưới tầng hầm ở quận Dongdaemun, Seoul, Hàn Quốc. Đây là vụ thu giữ hàng giả lớn nhất từ trước đến nay của Chính quyền thành phố Seoul.

Ngày 21/9, Sở Cảnh sát Đời sống Công cộng và Tư pháp thuộc Chính quyền Thủ đô Seoul thông báo đã lập biên bản xử lý một người đàn ông khoảng 50 tuổi, được xác định là A, với cáo buộc vi phạm Luật Thương hiệu và sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố.

Đội điều tra đặc biệt của Chính quyền Thủ đô Seoul đã thu giữ 7.369 mặt hàng giả từ một kho ngầm lớn ở Jangan-dong, quận Dongdaemun. Giá trị ước tính của các sản phẩm chính hãng là 8,89 tỷ won.

Các vật phẩm bị thu giữ bao gồm 3.187 ví, 1.004 túi xách, 752 cặp kính râm và 669 chai nước hoa làm giả các thương hiệu lớn như Chanel, Louis Vuitton,... Một số lượng đáng kể được xác định là hàng giả "chất lượng như gương", được chế tác tinh xảo đến mức khó phân biệt với hàng thật.

Cuộc điều tra cho thấy ông A đã tích trữ một lượng lớn hàng giả trong một kho hàng lớn và cố gắng bán chúng trên toàn quốc thông qua các buổi phát sóng trực tiếp trên các nền tảng như YouTube thông qua nhiều người bán khác nhau.

Ông A phủ nhận các cáo buộc, cho rằng một số sản phẩm là hàng chính hãng, nhưng đội điều tra đặc biệt của Chính quyền thành phố Seoul đã yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài thẩm định chi tiết và xác nhận rằng chúng là hàng giả. Được biết, ông A từng nhiều lần bị xử phạt trong quá khứ vì vi phạm luật nhãn hiệu.

Chính quyền thành phố Seoul giải thích rằng việc phân phối hàng giả gần đây đã chuyển từ tập trung vào các quầy hàng rong hoặc cửa hàng truyền thống sang phương thức tích trữ hàng hóa trong các kho lớn và bán chúng thông qua các buổi phát trực tiếp trực tuyến.

Đội điều tra đặc biệt của Chính quyền Thủ đô Seoul dự định điều tra các tuyến đường cung ứng và mạng lưới phân phối bổ sung của hàng giả bằng cách phân tích điện thoại di động bị thu giữ và dữ liệu giao dịch.

Nguồn: Chosun