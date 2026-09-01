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Phát hiện hơn 20 tấn vàng giữa quốc lộ, chính quyền lập tức di dời cả tuyến đường

| | Tài chính quốc tế

20,4 tấn vàng được phát hiện nằm ngay tuyến đường quốc lộ.

Một đoạn quốc lộ liên bang tại bang Rio Grande do Norte của Brazil sẽ được điều chỉnh hướng tuyến để nhường chỗ cho việc mở rộng khai thác tại mỏ vàng Borborema.

Theo kế hoạch, đoạn quốc lộ BR-226 chạy qua khu vực nông thôn Currais Novos sẽ được di dời sau khi chính quyền và doanh nghiệp đạt thỏa thuận. Khu vực này hiện chia cắt khu đất của Dự án Borborema, mỏ vàng do Cascar, công ty con của Aura Minerals tại Brazil, phát triển.

Doanh nghiệp sẽ chịu toàn bộ chi phí lập thiết kế, thi công, bồi thường và các yêu cầu về môi trường liên quan đến việc chuyển hướng tuyến đường. Điều này đồng nghĩa ngân sách nhà nước sẽ không phải chi trả cho dự án hạ tầng phục vụ hoạt động khai khoáng.

Đoạn đường quốc lộ Borborema ngay gần khu khai thac vàng Borborema.

Theo báo cáo kỹ thuật của công ty, tuyến BR-226 là một trong những trở ngại lớn nhất đối với kế hoạch khai thác trước đây. Quốc lộ này cắt ngang khu vực thân quặng chính tại Fazenda São Francisco, cách thành phố Currais Novos khoảng 28 km về phía đông.

Toàn bộ khu vực khai thác rộng khoảng 735 ha, trong đó phần phía bắc rộng 586 ha và phần phía nam rộng 149 ha. Việc di dời quốc lộ sẽ giúp kết nối hai khu vực này thành một mỏ khai thác thống nhất, cho phép mở rộng hố khai thác lộ thiên và thu hồi nhiều vàng hơn từ các thân quặng đã được xác định.

Sau khi cập nhật kế hoạch, lượng vàng có thể khai thác tăng 20,8 tấn, cao hơn 82% so với ước tính trước đó. Qua đó, tổng trữ lượng vàng có khả năng khai thác của dự án được nâng lên khoảng 46 tấn vàng, với hàm lượng trung bình 1,13 gram vàng trên mỗi tấn quặng.

Những con số này được xây dựng dựa trên chương trình thăm dò quy mô lớn. Theo doanh nghiệp, các chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ 1.370 lỗ khoan cùng hơn 74.000 mẫu quặng thu thập tại khu vực dự án để đánh giá quy mô và chất lượng thân khoáng.

Borborema là mỏ khai thác lộ thiên, đã thu hút khoảng 180 triệu USD để xây dựng hạ tầng, nhà máy chế biến và các công trình phụ trợ. Mỏ chính thức bước vào giai đoạn khai thác thương mại từ ngày 23/9/2025, sau gần 19 tháng xây dựng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Borborema đã sản xuất gần 975 kg vàng.

Khi vận hành toàn bộ công suất, mỏ được kỳ vọng đạt sản lượng khoảng 2,6 tấn vàng mỗi năm. Theo kế hoạch khai thác mới, tuổi thọ của mỏ sẽ đạt khoảng 20 năm 5 tháng, giúp dự án duy trì hoạt động ổn định trong hơn hai thập kỷ.

Doanh nghiệp cũng cho biết tỷ lệ thu hồi luyện kim trung bình của dự án đạt khoảng 92,1%. Tức là cứ 100 đơn vị vàng có trong quặng sẽ thu hồi được khoảng 92 đơn vị sau quá trình tuyển và luyện. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh tế của mỏ.

Trong nghiên cứu khả thi, Aura Minerals sử dụng giả định giá vàng trung bình 2.274 USD/ounce trong suốt thời gian vận hành và tỷ giá khoảng 5,70 real đổi 1 USD từ năm 2025. Với các giả định này, dự án được ước tính đạt tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) sau thuế 42,8%, phản ánh khả năng sinh lời tương đối cao sau khi tính đến chi phí đầu tư, khai thác và chế biến.

Việc mở rộng mỏ cũng được kỳ vọng sẽ làm tăng nguồn thu từ Quỹ bồi hoàn tài nguyên khoáng sản (CFEM) của Brazil. Hiện vàng chịu mức phí CFEM 1,5%.

Trong khoản thu này, 60% được phân bổ cho địa phương nơi diễn ra hoạt động khai thác, 15% chuyển về bang sở tại, 15% dành cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi hoạt động khai khoáng và 10% thuộc ngân sách liên bang.

Theo CPG﻿

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Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng, mỏ vàng

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