Nếu dựng đứng, siêu tàu này chỉ thấp hơn tòa Landmark 81 - toà nhà cao nhất Việt Nam - gần 3m: Tác hại của việc quá to không phải ít

Seawise Giant là con tàu lớn nhất từng được đóng, và cho đến nay vẫn giữ kỷ lục là tàu tự hành dài nhất trong lịch sử hàng hải. Con tàu được đặt đóng năm 1974 và hoàn thành năm 1979 tại xưởng đóng tàu Sumitomo Heavy Industries ở Yokosuka, Nhật Bản.

Về kích thước, Seawise Giant dài tới 458,45 mét, rộng 68,6 mét và có mớn nước sâu tới 24,6 mét khi chở đầy hàng. Trọng tải toàn phần của tàu lên đến 564.763 tấn, còn dung tích đăng ký toàn phần là 260.941 GT – những con số vượt xa mọi con tàu chở dầu khác từng được chế tạo. Khi chở đầy dầu, tàu có thể mang theo khoảng 4,1 triệu thùng dầu thô, tương đương 650.000 mét khối. Chính vì kích thước khổng lồ này, con tàu không thể đi qua eo biển Manche, kênh đào Suez hay kênh đào Panama.

Điều thú vị là nếu dựng đứng con tàu này lên, chiều dài 458,45 mét của nó gần như tương đương chiều cao tòa nhà Landmark 81 tại TP.HCM – tòa nhà cao nhất Việt Nam với 81 tầng và chiều cao 461,2 mét. Nói cách khác, Seawise Giant chỉ "thấp" hơn Landmark 81 vỏn vẹn chưa đầy 3 mét, dù đây là một con tàu chứ không phải một công trình kiến trúc chọc trời.

Trong suốt vòng đời của mình, con tàu đã đổi tên nhiều lần: Seawise Giant (1979–1991), Happy Giant (1991), Jahre Viking (1991–2004), Knock Nevis (2004–2009) và cuối cùng là Mont (2009–2010). Năm 1988, trong cuộc Chiến tranh Iran–Iraq, con tàu bị trúng tên lửa Exocet của Iraq khi đang neo đậu gần đảo Larak để chở dầu thô của Iran. Dù bốc cháy dữ dội và bị coi là tổn thất toàn bộ về mặt bảo hiểm, con tàu vẫn không chìm. Sau đó, một công ty Na Uy đã mua lại và sửa chữa con tàu tại Singapore, đổi tên thành Happy Giant rồi đưa vào hoạt động trở lại năm 1991.

Đến năm 2004, con tàu được chuyển đổi thành kho nổi chứa dầu (FSO) cố định tại mỏ dầu Al Shaheen của Qatar. Năm 2009, con tàu được bán lại, đổi tên thành Mont và đưa sang Ấn Độ để tháo dỡ tại bãi phá dỡ tàu Alang. Do kích thước quá lớn, việc tháo dỡ hoàn toàn kéo dài sang tận năm 2010. Chiếc mỏ neo nặng 36 tấn của con tàu được giữ lại và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hàng hải Hồng Kông.